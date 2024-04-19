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صحة

التحدي الذهني يحمي الدماغ من الشيخوخة.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
19-04-2024 | 03:46
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أشارت دراسة جديدة إلى أن الوظائف التي تتحدى العقل تساعد في تقليل شيخوخة الدماغ، وتجعلها أكثر رشاقة.

ووجد الباحثون أنه كلما كان عمل الدماغ أكثر صعوبة في أداء وظيفته، قلت احتمالية إصابة الشخص بمشاكل في الذاكرة والتفكير، في وقت لاحق من الحياة.
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ووفق "هيلث داي"، حلّل فريق البحث من مستشفى جامعة أوسلو بيانات 7 آلاف شخص في 305 مهنة مختلفة بالنرويج.

وقسّم الباحثون المشاركين وفق مدى تأثير كل وظيفة على الدماغ والجسم، وتن تصنيفهم في 4 مجموعات، حسب روتين عملهم، وما إذا كانت الوظيفة تتطلب المزيد من المهارات اليدوية أو قوة العقل.

وبعد سن الـ 70، أصيب 42% من أصحاب الوظائف التي لا تتحدى العقل بضعف إدراكي خفيف، بينما أصيب 27% فقط ممن يعملون في وظائف تتطلب قوة العقل بهذا الضعف.

وتبين أن المجموعة التي تتطلب وظائفها قدراً أقل من التفكير معرضة بشكل عام لخطر الإصابة بضعف إدراكي معتدل بنسبة 66%، مقارنة بالمجموعة التي تتطلب وظائفها الكثير من عمل الدماغ.
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