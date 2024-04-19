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صحة

الأكثر خطورة.. كيف تحمي نفسك من سرطان الجلد؟

Lebanon 24
19-04-2024 | 12:39
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مع اقتراب فصل الصيف في كل عام يتزايد الحديث عن مرض سرطان الجلد، وما إذا كان التعرض لأشعة الشمس المباشرة له علاقة بهذا المرض أم لا، خاصة أن الكثير من الناس يتعمدون التعرض لأشعة الشمس على اعتبار أنها المصدر الرئيس لفيتامين (D).
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في السياق، قال "نيويورك تايمز" الأميركية أن هذه الأشعة هي السبب الرئيس لأحد أخطر أنواع سرطان الجلد الذي يصيب الإنسان ويؤدي به إلى الوفاة.

وقال التقرير إن "من المهم أن نأخذ المخاطر على محمل الجد، حيث تعد الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس عاملا خطرا رئيسيا للإصابة بسرطان الجلد، والذي يؤثر على واحد من كل خمسة أميركيين طوال حياتهم".

وتقول الصحيفة إن سرطان الجلد من بين الأنواع الأكثر فتكاً بالبشر، حيث يتم تشخيص إصابة نحو 100 ألف شخص بالميلانوما كل عام في الولايات المتحدة وحدها، ويموت بسببه نحو 8 آلاف أميركي سنوياً، وفقا لجمعية السرطان الأميركية.

وقال الدكتور مايكل ديفيز، رئيس قسم الأورام الميلانينية الطبية في مركز "إم دي أندرسون" للسرطان بجامعة تكساس الأميركية "إن لدى هذا السرطان حقا سلوكاً عدوانياً للغاية وبيولوجياً ورائه".

وتظهر معظم الأورام الميلانينية على شكل بقع مسطحة أو مرتفعة قليلاً ذات لون داكن على الجلد.

وهناك شكل أقل شيوعاً، وهو الورم الميلانيني النمش الخبيث، ويصيب في الغالب كبار السن الذين تعرضوا لأشعة الشمس بشكل كبير، وغالباً ما يظهر على شكل بقع بنية أو بنية غير طبيعية على رؤوسهم أو أعناقهم.
 
وتقول "نيويورك تايمز" إن أفضل طريقة لتقليل مخاطر الاصابة بسرطان الجلد هي تجنب التعرض غير الضروري للأشعة فوق البنفسجية. وتكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً، لذا فمن الأفضل تجنب الخروج من المنزل خلال تلك الساعات، كما يوصي الأطباء بارتداء ملابس ونظارات واقية، واستخدمي بانتظام واقي الشمس.

كما حذر الدكتور شانثي سيفندران، طبيب الأورام ونائب الرئيس الأول لجمعية السرطان الأميركية، من استخدام مصابيح وأسرة التسمير، التي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد.(العربية)

المصدر: العربية
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