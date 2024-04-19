احذر من مخاطر العمل عن بعد.. هذا ما قد يسببه على صحتك النفسية

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لجأت الكثير من الشركات وأماكن العمل في العالم إلى الطلب من الموظفين العمل عن بُعد، سواء عبر البقاء في منازلهم، أو أحياناً العمل من بلدان أخرى لصالح شركات خارج الحدود، لتصبح ظاهرة معتمدة في أغلب الوظائف.وبينما تنتشر ظاهرة العمل عن بُعد، فإن الانفصال الجسدي عن العمل والزملاء أوجد مشاكل جديدة لم تكن متوقعة، ومن بينها الشعور بالعزلة لدى بعض الموظفين الذين يضطرون لقضاء ساعات طويلة داخل المنزل، وأحياناً يقضون أياماً متواصلة داخل منازلهم دون التنقل في الخارج أو رؤية العالم الخارجي أو أي أشخاص خارج نطاق العائلة.وقال التقرير نشره موقع "بي سايكولوجي توداي" ، إنه "بدون التفاعلات اليومية والمساحات المشتركة للمكتب التقليدي، قد يجد الأفراد أنفسهم يفتقرون إلى التواصل المباشر الذي يعزز الشعور بالارتباط والانتماء، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على أدوات الاتصال الافتراضية، رغم أنه ضروري للتعاون عن بُعد، فقد يبدو أحياناً غير شخصي ولا يفضي إلى بناء العلاقات".كما يشير التقرير إلى أن غياب الحدود الواضحة بين العمل والحياة الشخصية، يجعل الأفراد يكافحون من أجل إقامة توازن صحي، مما يؤدي إلى الشعور بأنهم تحت الطلب باستمرار ومنفصلون عن هوياتهم غير المتعلقة بالعمل.ويمكن لهذه العوامل مجتمعة أن تساهم في انتشار الشعور بالوحدة والانفصال بين العاملين عن بعد، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز المجتمع والدعم في البيئات الافتراضية.ويخلص التقرير الى التوصية بضرورة التغلب على مشاعر العزلة لدى الموظفين الذين يعملون عن بُعد، ويوصي التقرير الى ضرورة اللجوء لبعض الاستراتيجيات كإنشاء روتين صحي يتضمن فترات راحة ورياضة، بالاضافة إلى إعطاء أولوية للرفاهية، وإنشاء تواصل يركز على الأصدقاء وجدولة استراحات للحفاظ على الروابط الإجتماعية.(العربية)