داوموا على استعمالها.. عشبة تقضي على السعال والزكام بلحظات

اليانسون هو نبات عشبي يُستخدم منذ القدم في الطب البديل لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك السعال، إذ يحتوي على العديد من المركبات المفيدة للصحة، بما في ذلك الأنيثول، وهو مركب مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، بالاضافة إلى الميثانول، وهو مركب يعمل كمذيب للبلغم ومقشع. أما الفينولات، فهي مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات.

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و يُمكن أن يساعد اليانسون في علاج السعال بطرق عديدة، بما في ذلك تقليل الالتهاب، حيث يساعد الأنيثول الموجود في اليانسون في تقليل الالتهاب في الجهاز التنفسي، مما يساعد على تخفيف السعال.

كما ويساعد الميثانول الموجود في اليانسون في إذابة البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي، مما يسهل خروجه من الجسم، كذلك تساعد الفينولات الموجودة في اليانسون في قتل البكتيريا والفطريات التي قد تسبب التهاب الجهاز التنفسي وزيادة السعال.

وللاستفادة منه، يمكن تحضير شاي اليانسون عن طريق غلي ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب من الماء لمدة 10 دقائق مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

كما يمكن استخدام الزيوت العطرية لليانسون عن طريق دهن الصدر بها أو استنشاق أبخرتها. (الخليج 365)