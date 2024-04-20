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صحة

العناق يحدث فرقاً كبيراً بالصحة النفسية

Lebanon 24
20-04-2024 | 03:00
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اكتشف فريق من الباحثين أن مجرد لمسة قصيرة يمكن أن تخفف مشاعر الألم والاكتئاب، حتى لو جاءت هذه اللمسة من روبوت!
للوصول إلى هذه النتيجة راجع باحثون من جامعتي بوخوم في ألمانيا وأمستردام في هولندا أكثر من 130 دراسة شملت حوالي 10 آلاف شخص، لمعرفة ما إذا كان اللمس يحمل بالفعل فوائد لرفاهية الإنسان.
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وبحسب "ستادي فايندز"، توصلت هذه المراجعة إلى نتيجة لا لبس فيها، وهي أن لمس الآخرين يخفف الألم والاكتئاب والقلق.

ومن المثير للاهتمام أن تلك الدراسات خلصت أيضاً إلى أن اللمسة لا يجب أن تستمر مدة طويلة، أو أن تتضمن إنساناً آخر.
فوفق النتائج، ساعدت أشياء مثل الروبوتات الاجتماعية والبطانيات والوسائد الأشخاص على الشعور بالتحسن عند معانقتها.

ويبدو أن التأثير الأكبر للمس على الحالة العقلية يحدث كلما طالت مدة العناق، وأن الحد الأقصى للفائدة يحدث مع مدة 20 دقيقة.

ووجد الباحثون أيضاً أن لمس شخص ما يعود أيضاً بفوائد صغيرة للقلب والأوعية الدموية، مثل تحسين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
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