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صحة

مكمّل غذائي شائع الاستخدام يمنع الإصابة بالإنفلونزا

Lebanon 24
20-04-2024 | 06:32
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اشار خبراء الصحة الى أن المكملات الغذائية المصنوعة من "لاكتوفيرين"، أحد مكونات حليب الثدي، يمكن أن تعزز جهاز المناعة وتتغلب على نزلات البرد والإنفلونزا.

 
وقالت خبيرة التغذية، إيما ديفيز: "يوجد "لاكتوفيرين" في الجسم بشكل طبيعي، وخاصة في حليب الثدي واللبأ".
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واوضحت ان "اللاكتوفيرين عبارة عن بروتين سكري يستخدمه الجسم للمساعدة في تحفيز وتطوير جهاز المناعة لدى الطفل".

من جهته، قال الدكتور يونس دادمحمدي، الباحث المشارك في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة: "اللاكتوفيرين جزيء متعدد الأوجه. ويدعم جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات والتئام الجروح من خلال تعزيز عملية إصلاح الأنسجة".
 
 
وتستمر أجسامنا في إنتاج "لاكتوفيرين" طبيعي طوال حياتنا، كجزء من نظامنا الدفاعي ضد الفيروسات. ويوجد في لعابنا ودموعنا وأغشيتنا المخاطية، وعندما نتواصل مع شخص مصاب بنزلة برد، فإن الـ"لاكتوفيرين" الموجود في أعيننا وأنفنا وفمنا يبدأ في المقاومة.

لسوء الحظ، إذا كنا مرهقين أو لا ننام ولا نأكل بشكل صحيح، فإن قدرة الجسم على إنتاجه يمكن أن تتضاءل، ما يجعلنا أكثر عرضة للعدوى والمرض. وعلى الرغم من أن بعض منتجات الألبان تحتوي على "لاكتوفيرين"، إلا أنك ستحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة للحصول على أي فائدة.

ويمكن استخلاص "لاكتوفيرين" من حليب البقر، وهناك عدد كبير من المكملات الغذائية المتاحة في الأسواق. ولكن استشارة الطبيب ضرورة قبل استخدامها، خاصة إذا كنت تعاني من حالة طبية معينة.
 
والآن، يباع "لاكتوفيرين" متعدد الوظائف كمكمل غذائي يشيد به الخبراء لقدرته على محاربة الفيروسات.
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