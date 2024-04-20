Advertisement

صحة

طرق للتغلب على صداع الجيوب الأنفية

Lebanon 24
20-04-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1189829-638492337370018181.jpg
Doc-P-1189829-638492337370018181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفاع درجة الحرارة  في فصل الربيع، وعدم استقرار الحالة الجوية من الأشياء التى تؤثر بشدة على التهاب الجيوب الأنفية، فقد شهدنا منذ أيام رياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة، لتنتهى وتبدأ حالة من الارتفاع التدريجي في الحرارة، ليصبح الطقس متأرجحًا بين هذا وذاك.

 ارتفاع درجة الحرارة تجعل الجيوب الأنفية في حالة التهاب لدى الكثيرين، خاصة من يعانون من الحساسية الموسمية، وهذا الأمر يجعلهم عرضة لكثير من الأعراض التي من بينها، التهابات بالأنف، وانسداد بالأنف، وسيلان بها، فضلاً عن كثرة الرشح والعطس، مع اضطرابات في حاسة الشم، وصداع وآلام بالرأس شديدة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع اميريكان صان، موضحا أنها أعراض شائعة تصيب الكثيرين.

 وهناك الكثير من النصائح الوقائية المفيدة لمرضى الحساسية بشكل عام، ومرضى حساسية التهاب جيوب الأنفية بشكل خاص، خاصة من يعانون من صداع حاد والتهاب شديد بالأنف مع الطقس الحار، ومن بينها:

 - تجنب التعرض للشمس المباشرة الحارة خلال ساعات الظهيرة

 - بخاخات الأنف التي تحتوى على مواد علاجية، وليست النوعية الخاصة بفتح الانسداد الانفى المعروف، أمر في غاية الأهمية، ولابد من الاهتمام باستخدامها وفقا لرؤية الطبيب المختص

 - عدم استخدام القطرات والبخاخات الخاصة بفتح انسداد الانف الا بأمر الطبيب

 - الاهتمام بتقليل حدة التعرض لتغييرات الجو، من الحار الى البارد

 - الاهتمام بشرب الكثير من المياه العادية المعتدلة درجة الحرارة، مع الكثير من السوائل المفيدة الدافئة والصحية

 - اذا كنت تعانى صداعا ناتج عن الجيوب الانفية لا تسرف في استخدام المسكنات للتغلب عليه، فعلاج الحساسية يحد من الشعور بالصداع.

( اليوم السابع)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:32 | 2024-04-20
04:10 | 2024-04-20
04:00 | 2024-04-20
03:00 | 2024-04-20
02:00 | 2024-04-20
23:56 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24