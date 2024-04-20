أضرار صحية تدفعنا لتجنب فرك العينين

فرك العيون من العادات الشائعة والتي لا يدرك الكثيرون أضرارها، حيث قد يشكل فرك عينيك مخاطر جسيمة على صحة عينيك، حيث تؤدى لعدة مشاكل منها تلف الأنسجة الرقيقة المحيطة بالعينين وتفاقم المشاكل الحالية أو دخول البكتيريا الضارة في عيونك، بحسب موقع "تايمز ناو" نتعرف في هذا التقرير على مخاطر فرك العيون وتأثيرها.

مخاطر فرك العيون وتأثيرها

. فرك عينيك يمكن أن يسبب تهيج العين وتلفها

يمكن أن يؤدي فرك عينيك إلى زيادة تهيج والتهاب الأنسجة الرقيقة حول العينين، ما قد يؤدي إلى سحجات القرنية أو الخدوش أو حتى العدوى.

. انتشار البكتيريا والفيروسات

يمكن أن تحتوي يديك على العديد من البكتيريا والفيروسات والكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي يمكن أن تنتقل إلى عينيك من خلال الفرك، ما قد يسبب التهابات العين أو تفاقم الأمراض الحالية.

يمكن أن يؤدي فرك عينيك إلى تعطيل الغشاء المسيل للدموع الطبيعي الذي يحمي العين ويرطبها، ما يؤدي إلى أعراض جفاف العين وزيادة الانزعاج.

. يسبب إجهاد العين والتعب

يمكن أن يؤدي الفرك المفرط للعيون إلى إجهاد العضلات حول العينين، ما يؤدي إلى إرهاق العين والصداع وربما يسبب أو يؤدي إلى تفاقم حالات مثل جفاف العين أو التهاب الجفن

. يزيد خطر إصابات العين

فرك عينيك بقوة يمكن أن يسبب إصابات في العين، مثل سحجات القرنية، أو نزيف تحت الملتحمة (الأوعية الدموية المكسورة)، أو حتى انفصال الشبكية في الحالات الشديدة.

نصائح للتخفيف من حكة العيون

إذا كنت تعاني من حكة أو عدم الراحة في العين، فمن المستحسن اتباع الخطوات التالية:

. تحديد السبب الأساسي وعلاجه:

يمكن أن تكون حكة العين أحد أعراض حالات مختلفة، مثل الحساسية أو جفاف العين أو التهاب الجفن أو التهابات العين. يعد التشاور مع طبيب العيون أمرًا ضروريًا لتحديد السبب الجذري والحصول على العلاج المناسب.

. استخدم الكمادات الباردة:

إن وضع كمادة نظيفة وباردة على العين المصابة يمكن أن يساعد في تخفيف الحكة والألم عن طريق تقليل الالتهاب وتضييق الأوعية الدموية.

. استخدم قطرات العين المتاحة دون وصفة طبية

اعتمادًا على السبب، قد توفر قطرات الدموع الاصطناعية أو قطرات العين المسببة للحساسية راحة مؤقتة من الحكة والانزعاج.

. النظافة الجيدة

إن غسل يديك بانتظام وتجنب لمس عينيك بأيدي غير نظيفة يمكن أن يمنع انتشار البكتيريا والفيروسات، مما يقلل من خطر العدوى.

. تعديلات نمط الحياة

تحديد وتجنب المحفزات المحتملة، مثل المواد المسببة للحساسية، أو البيئات الجافة، أو إجهاد العين بسبب قضاء وقت طويل أمام الشاشات، يمكن أن يساعد في تقليل تهيج العين والحكة.

( اليوم السابع)