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صحة

الكحل.. هل يهددك بالموت؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 23:00
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كشف الأطباء عن أن استخدام الكحل طوال اليوم وعدم استخدام منتج عالي الجودة يمكن أن يشكل خطرًا على عينيكِ، ما يسبب تهيجًا يجعل العين تشعر بالجفاف الشديد، بل ويؤدي إلى الالتهابات.

 الآثار الجانبية لاستخدام الكحل لفترة طويلة

قال الأطباء إن استخدام الكحل لفترة طويلة يؤدي إلى انسداد الغدة الدهنية الموجودة في الجفون السفلية والتي تنتج الزيت للحفاظ على الدموع في العينين.

 وبما أن الدموع مهمة لترطيب الجسم ومنع الأضرار البيئية، فإن انسدادها يسبب العديد من المشاكل مثل:

 قد يؤدي استخدام منتج دون المستوى المطلوب تم تركيبه بشكل غير صحيح إلى تراكم المواد الضارة مثل الرصاص أو المعادن الثقيلة الأخرى.

 هذه المعادن تمتصها العين بالكامل وتسبب مشاكل صحية خطيرة عن طريق نشر البكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة الأخرى وزيادة خطر الإصابة بالتهابات العين مثل التهاب الملتحمة.

في كثير من الأحيان، تقوم أقلام الكحل الحادة بتمزيق الطبقة الطبيعية عند وضعها بالعين، ما يؤثر على صحة العين، ويؤدي هذا إلى الجفاف والانزعاج وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة جفاف العين، وهي حالة شائعة تحدث عندما لا تتمكن دموعك من توفير الترطيب المناسب لعينيك.

 التهاب الميبوميت هو التهاب مزمن في الغدد الزيتية الصغيرة التي تبطن الجفون العلوية والسفلية، وتفرز غدد الميبوم الميبوم، وهو الزيت الخاص الذي يساعد على تليين عينيك ومنع دموعك من التبخر.

 وفقًا للخبراء، عندما تضعى الكحل على عينيكى، يدخل الرصاص إلى الجسم عبر الجلد ويمكن أن يؤدي إلى التسمم، ما يسبب الحساسية.

 وفي بعض الحالات، يمكن أن يسبب الكحل عدم وضوح مؤقت أو اضطراب في الرؤية، عادة ما يكون هذا خفيفًا ويتم حله بمجرد إزالة المنتج.

 المواد الكيميائية المستخدمة في الكحل

بعض المواد الكيميائية الضارة المستخدمة في الكحل هي: مظهر الظل أو العين الدخانية التي تصنعيها باستخدام الكحل يرجع إلى مستويات الكربون الأسود في المنتج، عند وضعه على الوجه، يبرز الكحل ملامح مثل عينيك جيدًا، لكنه سيؤذيك على المدى الطويل.

 طرق للحد من الضرر لعينيك

وفقًا للخبراء، للتخفيف من الأضرار المحتملة، من المهم ما يلي:

اختاري دائمًا منتجات كحل عالية الجودة من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة

تجنبي مشاركة مستحضرات التجميل

توقفي عن الاستخدام في حالة حدوث أي ردود فعل سلبية

ممارسات النظافة الجيدة للعين

( اليوم السابع)
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