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صحة

لماذا تظهر بثور في فروة الرأس؟ إليكم الإجابة

Lebanon 24
21-04-2024 | 02:00
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في بعض الأحيان تظهر بثور في فروة الرأس.. فما سبب هذه البثور؟ وكيف يمكن التخلص منها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت مجلة ستايل بوك (Stylebook) أن ظهور بثور في فروة الرأس له أسباب عدة، منها ما هو بسيط وما هو خطير، موضحة أن الأسباب البسيطة تكمن في انسداد المسام، بفعل بقايا مستحضرات العناية والتصفيف، أو بفعل الإفرازات الدهنية وخلايا الجلد الميتة.
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وقد يرجع ظهور بثور في فروة الرأس أيضا إلى تناول أدوية معينة أو حبوب منع الحمل، بالإضافة إلى الإكثار من تناول منتجات الألبان والتوتر النفسي.

وقد تشير بثور فروة الرأس أيضا إلى سبب خطير مثل الاضطرابات الهرمونية، أو أحد الأمراض مثل متلازمة تكيس المبايض، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل تساقط الشعر والبشرة الدهنية، ونمو الشعر في الجسم بشكل متزايد، واضطرابات الدورة الشهرية مثل عدم انتظامها أو انقطاعها.

شامبو مجفف
ولمواجهة بثور فروة الرأس، ينبغي استعمال شامبو ذي تأثير مجفف يعمل على خفض الإفرازات الدهنية، وذلك للتخلص من الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة، ما يساعد فروة الرأس على التنفس جيدا.

ومن المفيد أيضا تدليك فروة الرأس، خاصة مع تطبيق ماسك يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الهيالورونيك.

ولتجنب ظهور بثور في فروة الرأس، ينبغي عدم الإفراط في استخدام منتجات العناية والتصفيف، وعدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بماء ساخن، مع الإقلال من تناول منتجات الألبان والبعد عن التوتر النفسي، فضلا عن تنظيف فرشاة الشعر بانتظام.
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