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صحة

نصائح لـ"تدريب الدماغ".. إكتشفوها

Lebanon 24
21-04-2024 | 05:00
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قالت جمعية تدريب الدماغ بألمانيا إن ‫النسيان يعد من الظواهر الشائعة في الكِبر، حيث يتراجع أداء "قشرة الفص ‫الجبهي" مع التقدم في العمر.

وأيضاً، يتراجع أداء "قشرة الفص الجبهي" -حسب الجمعية الألمانية- بسبب القيام ‫بمهام متعددة أكثر من اللازم أو بسبب التوتر النفسي أو عدم أخذ قسط ‫كاف من النوم.
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‫وللحفاظ على اللياقة الذهنية والتمتع بذاكرة قوية، ينبغي العمل على رفع ‫أداء "قشرة الفص الجبهي" وذلك من خلال ممارسة التمارين الذهنية، على سبيل المثال القيام باحتساب عدد مرات ورود حرف "ش" في نص ما، بالإضافة ‫إلى حل لغز السودوكو والكلمات المتقاطعة.

‫ويمكن رفع أداء "قشرة الفص الجبهي" أيضا من خلال الخروج عن الروتين، على ‫سبيل المثال اكتشاف أماكن جديدة والتواصل مع أشخاص يحملون وجهات نظر مختلفة، وتعلم أشياء جديدة مثل لغة أجنبية جديدة ‫أو العزف على آلة موسيقية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تقوية "قشرة الفص الجبهي" من خلال المواظبة على ‫ممارسة النشاط البدني والرياضة وتمارين الانتباه، وأخذ قسط كاف من النوم ‫والبعد عن التوتر النفسي وتجنب المهام المتعددة الزائدة قدر المستطاع.
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