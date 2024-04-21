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صحة

هل يقي الطعام الجيد من السكري؟

Lebanon 24
21-04-2024 | 23:00
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أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" بأن التغذية الصحيحة من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الجسم، والحفاظ على البكتيريا المعوية الهامة للتفاعلات الأيضية والفسيولوجية، ما قد يشير إلى فائدتها في الوقاية من الإصابة بمقدمات السكري.
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واعتمدت المجلة الألمانية على نتائج دراسة أجرتها جامعة تزو تشي التايوانية، حيث أوضح الباحثون أن هذه الكائنات، والتي تعرف أيضاً بالفلورا المعوية، تتولى استقلاب الغلوكوز.
وشملت الدراسة العديد من المشاركين الأصحاء والمرضى بالسكري، قد أثبتت تغيراً لافتاً في البكتريا المعوية بين المشاركين في الدراسة.
ونصح الخبراء الألمان بنظام غذائي متوازن وغني بالألياف للحفاظ على التمثيل الغذائي، وللحفاظ أيضاً على البكتيريا المعوية، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الطماطم، والفلفل، والفواكه، والخضراوات غير النشوية مثل الخضراوات الورقية، والبروكلي، والبقوليات مثل الفول، والبازلاء، والعدس، والحبوب الكاملة، والكينوا.
وأكدت المجلة الألمانية أن اتباع نظام غذائي صحي وإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة قد يساعدان بشكل كبير على الوقاية من الإصابة بمقدمات السكري، ومن أهم هذه التغييرات التخلص من الوزن الزائد، والمواظبة على الرياضة، وتناول الدهون الصحية، وأخذ قسط كافٍ من النوم.
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