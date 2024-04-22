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صحة

رصد حالة إصابة بـ"كوفيد 19" استمرت 613 يوماً

Lebanon 24
22-04-2024 | 02:05
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أفاد باحثون من هولندا برصد حالة إصابة استمرت لفترة طويلة للغاية بـ"كوفيد - 19"، وهي لرجل توفي العام الماضي، وحذروا من ظهور متحورات أكثر خطورة لفيروس كورونا.
ووفقاً لبيان، تم إدخال الرجل المسن، الذي كان يعاني من ضعف في جهاز المناعة بسبب الأمراض السابقة، في مستشفى بأمستردام في شباط 2022، بعد إصابته بـ"كوفيد - 19".
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وظلت الإصابة بالفيروس إيجابية حتى وفاته في تشرين الأول 2023 لمدة إجمالية تبلغ 613 يوماً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وسبق أن تم تسجيل حالات أخرى من الإصابات الطويلة للغاية لدى أشخاص كان جهاز مناعتهم غير قادر على محاربة الفيروس بشكل كافٍ.
وتعد الحالة مثيرة للاهتمام أيضاً للباحثين، لأن فيروس كورونا يمكن أن يتغير بقوة خصوصاً في مثل هؤلاء الأشخاص المصابين على المدى الطويل.
وينطوي هذا على خطر ظهور متحورات الفيروس التي يمكن أن تتغلب بسهولة أكبر على الجهاز المناعي للأشخاص الأصحاء. (الشرق الاوسط)
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