عصير الكرز يقي خطر السكتة الدماغية

كشف موقع Daily Express، عن أنه يمكن لمشروب الكرز أن يخفض ضغط الدم والكوليسترول، وهو ما يساهم بشكل رئيسي في العديد من المشكلات الطبية القاتلة.

وقال الموقع نحن ندرك جيدًا أهمية ما نأكله عندما يتعلق الأمر بصحتنا ورفاهيتنا، يمكن أن يكون لنظامنا الغذائي تأثير كبير على مخاطر الإصابة بحالات معينة، بما في ذلك الحالات التي قد تكون قاتلة.

وعلى الرغم من أن الهيئات الصحية والخبراء يتفقون على أن الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن باستمرار هو المفتاح للبقاء بصحة جيدة، فقد أظهرت الأبحاث أن مجرد شرب كوبين من العصير يوميًا يمكن أن يكون قويًا بما يكفي لخفض فرص الإصابة ببعض حالات الطوارئ الطبية المميتة.

وفقا لإحدى الدراسات، فإن تناول عصير الكرز يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الأزمة القلبية، وذلك لأن مشروب الفاكهة غني بمركبات نباتية صحية تسمى البوليفينول والتي تعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول - ما يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية .

ووجدت النتائج، التي نشرت في مجلة Nutrients، أن أولئك الذين يستهلكون المشروبات كانوا أقل عرضة للالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي يسبب أمراضًا خطيرة.

وكجزء من الدراسة، قام فريق بقيادة جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة، بالتحقيق في آثار عصير الكرز على 34 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عامًا.

وقد تناولوا إما 480 ملى من العصير يوميًا أو مشروبًا تحكميًا على مدار فترة 12 أسبوعًا.

تم اكتشاف أن عصير الكرز خفض "الكوليسترول السيئ" أو LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) بنسبة 11%.

( اليوم السابع)