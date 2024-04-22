لحماية العينين من الضرر مع ارتفاع الحرارة.. اتبع هذه الخطوات

مع ارتفاع درجات الحرارة، تتأثر العديد من وظائف الجسم بصورة كبيرة، منها العين وقد يقع الجميع فى خطأ عند التركيز فقط على حماية البشرة وإمداد الجسم بالسوائل اللازمة دون توجيه عناية إضافية للعين.

وأن العين تصاب العديد من الأمراض فى الحر، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة العين، ما يسبب عدم الراحة وربما مشاكل أكثر خطورة.

وخلال هذا الوقت من العام الذى وكثر به حبوب اللقاح وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة يحدث تبخر فى الدموع بشكل أسرع، والغبار يسبب الحساسية، ما يزيد من خطر التهاب الملتحمة الربيعي ويجعل العيون معرضة بشدة لجفاف العين والتهاب الملتحمة التحسسي.

بالإضافة إلى ما سبق يمكن أن يحدث جفاف العين عندما لا تنتج العيون ما يكفي من الدموع لتبقى رطبة أو عندما لا تعمل دموعك بشكل صحيح، وهذا يمكن أن يجعل عينيك تشعر بعدم الراحة، وفي بعض الحالات يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في الرؤية.

وعن كيفية حماية العين، يمكن اتباع الآتي:

. قم بحماية عينيك من حرارة الصيف من خلال ارتداء نظارات وقبعات واقية من الأشعة فوق البنفسجية

. تأكد من بقاء العين رطبةواستخدم قطرات العين المرطبة

. حافظ على رطوبة جسمك

. احمِ عينيك أثناء السباحة

. احمر عينك بصورة مناسبة من الأشعة فوق البنفسجية

. ممارسة نظافة اليدين بثورة جيدة وتجنب فرك العين

( اليوم السابع)