"سرطان فتّاك" شديد الخطورة... بهذه الخطوات تتجنّبون الاصابة به

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أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يصيب جسم الإنسان، ولكن خبراء الصحة أشاروا إلى مدى أهمية الوقاية من "سرطان فتاك" شديد الخطورة وهو سرطان الأمعاء.وكشف الدكتور ديف نيكولز، الطبيب العام التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، عن خطوات يمكننا جميعا القيام بها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء:- اتباع نظام غذائي متوازن: أفضل طريقة لتحسين صحة الأمعاء هي شرب ما لا يقل عن لترين إلى 3 لترات من الماء يوميا، ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة من الأطعمة الطازجة الكاملة والتي تأتي بشكل رئيسي من مصادر نباتية".- زيادة تناول الأطعمة المخمرة: تشير الأدلة الى أن البروبيوتيك قد تكون مفيدة لصحة الأمعاء، وأفضل مصادرها هي الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والزيتون الأخضر والجبن الطري والعجين المخمر.- تناول الكثير من الألياف: ينصح بتناول 30 غراما من الألياف يوميا، والتي تتوفر من الخبز الكامل والأرز البني والفواكه والخضروات والفاصوليا والشوفان.- تجنب الأطعمة الفائقة المعالجة: مثل رقائق البطاطا وحبوب الإفطار والنقانق والخبز المنتج بكميات كبيرة.