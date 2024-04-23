Advertisement

صحة

"سرطان فتّاك" شديد الخطورة... بهذه الخطوات تتجنّبون الاصابة به

Lebanon 24
23-04-2024 | 10:01
A-
A+
Doc-P-1190913-638494890987275344.jpg
Doc-P-1190913-638494890987275344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يصيب جسم الإنسان، ولكن خبراء الصحة أشاروا إلى مدى أهمية الوقاية من "سرطان فتاك" شديد الخطورة وهو سرطان الأمعاء.


وكشف الدكتور ديف نيكولز، الطبيب العام التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، عن خطوات يمكننا جميعا القيام بها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء:
Advertisement

- اتباع نظام غذائي متوازن: أفضل طريقة لتحسين صحة الأمعاء هي شرب ما لا يقل عن لترين إلى 3 لترات من الماء يوميا، ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة من الأطعمة الطازجة الكاملة والتي تأتي بشكل رئيسي من مصادر نباتية".

- زيادة تناول الأطعمة المخمرة: تشير الأدلة الى أن البروبيوتيك قد تكون مفيدة لصحة الأمعاء، وأفضل مصادرها هي الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والزيتون الأخضر والجبن الطري والعجين المخمر.


- تناول الكثير من الألياف: ينصح بتناول 30 غراما من الألياف يوميا، والتي تتوفر من الخبز الكامل والأرز البني والفواكه والخضروات والفاصوليا والشوفان.

- تجنب الأطعمة الفائقة المعالجة: مثل رقائق البطاطا وحبوب الإفطار والنقانق والخبز المنتج بكميات كبيرة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2024-04-23
09:25 | 2024-04-23
06:38 | 2024-04-23
04:04 | 2024-04-23
04:00 | 2024-04-23
03:00 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24