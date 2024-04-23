5 مشاكل صحية يسببها طول الجلوس أمام الكمبيوتر والمحمول

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحنا متصلين أكثر من أي وقت مضى، حيث نقضي قدرًا كبيرًا من الوقت أمام الشاشات مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون، وعلى الرغم من أن التكنولوجيا أحدثت ثورة في حياتنا، إلا أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات يمكن أن يكون له اضرار على صحة الجسم وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

آثار طول وقت الشاشة على الجلد

1. التعرض للضوء الأزرق

"ينبعث من الشاشات ضوء أزرق، يُعرف أيضًا باسم الضوء المرئي عالي الطاقة (HEV)، والذي يمكن أن يخترق الجلد بشكل أعمق من الأشعة فوق البنفسجية، والتعرض لفترات طويلة للضوء الأزرق يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي والالتهابات والشيخوخة المبكرة".

2. إجهاد العين الرقمي

التحديق في الشاشات لفترات طويلة يمكن أن يسبب إجهاد العين الرقمي، والذي يتميز بأعراض مثل الجفاف والاحمرار والتهيج. يمكن أن يؤدي فرك أو لمس الجلد الحساس حول العينين إلى زيادة هذه المشكلات.

3. انخفاض إنتاج الميلاتونين

يمكن أن يؤدي التعرض للضوء الأزرق من الشاشات إلى تعطيل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في الجسم وووقف إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يعزز النوم، وسوء نوعية النوم يمكن أن يؤثر على صحة الجلد عن طريق إضعاف قدرته على الإصلاح والتجديد .

4. آلام الرقبة

النظر باستمرار إلى الشاشات يمكن أن يساهم في الام الرقبة وظهور الخطوط الأفقية والتجاعيد على منطقة الرقبة والصدر، كما أن هذه الوضعية تضع ضغطاً على عضلات الرقبة، مما يؤدي إلى التوتر وعدم الراحة

5. زيادة الخمول

غالبًا ما يرتبط قضاء وقت طويل أمام الشاشات بنمط حياة خامل، مما قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة ويساهم في ضعف الدورة الدموية والبشرة الباهتة.

نصائح وارشادات

1. تحديد وقت الشاشة

انتبه للوقت الذي تقضيه أمام الشاشات وخذ فترات راحة منتظمة لمنح عينيك وبشرتك راحة. استخدم قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية للنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لتقليل إجهاد العين.

2. استخدم مرشحات الضوء الأزرق

فكر في استخدام مرشحات الضوء الأزرق أو واقيات الشاشة على أجهزتك لتقليل التعرض للضوء الأزرق. توفر بعض الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر أيضًا إعدادات مدمجة لضبط درجة حرارة لون الشاشة.

3. حماية عينيك

ارتدي نظارات زرقاء حاجبة للضوء عند استخدام الشاشات لفترات طويلة لتقليل إجهاد العين وحماية البشرة الحساسة حول العينين. تذكر أن ترمش بانتظام للحفاظ على رطوبة عينيك.

4. الحفاظ على الوضع المناسب

أبقِ أجهزتك على مستوى العين لمنع "الام الرقبة والحفاظ على وضعية جيدة. قم بدمج تمارين التمدد وتدليك الرقبة في روتينك لتخفيف التوتر والتيبس.

5. حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة بشرتك وطرد السموم. فكر في استخدام جهاز ترطيب الهواء في مساحة العمل الخاصة بك لمنع الجفاف الناتج عن التدفئة الداخلية أو تكييف الهواء.

( اليوم السابع)