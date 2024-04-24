لماذا ترتفع درجة حرارة الجسم بعد الدورة الشهرية؟

قد تعاني بعض السيدات أو أغلبهن بعد انتهاء الدورة الشهرية بحوالي 10 أيام من أعراض قد تتشابه كلهن في التعرض لها، فقد يحدث أن تشعر ببعض الألم في جوانب البطن أو عند المبايض، كذلك قد ترتفع درجة حرارتها بشكل ملحوظ، مع بعض الآلام في الثديين وتغير في افرازات عنق الرحم.

تحتار الكثيرات حول هذه الأعراض والأسباب، ولكن يجيب تقرير نشر في موقع thebump بأن فترة التبويض هي تلك الفترة التي تعاني منها المرأة من كل هذه الأعراض سالفة الذكر وأكثر أيضا.

وتابع التقرير موضحا أن أبرز وأهم علامات فترة الإباضة تلك التي تؤكد على انطلاق البويضة من مكانها، لتكون جاهزة لإمكانية تخصيبها، تختلف الأعراض من امرأة لأخرى وكذلك تختلف حدتها، وهناك من تعاني من هذه الأعراض قبل فترة الإباضة أو أثنائها أو بعدها بأيام قليلة..

ومن أبرز أعراضها حسب ما يوضح التقرير:

ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بهبة حرارية لدى كثير من السيدات.

ـ يعد كذلك الصداع وألم الرأس أحد أهم أعراض فترة الإباضة لدى الكثير من السيدات.

ـ يمكن أيضا الشعور بالرغبة في التقيؤ والشعور بالغثيان في بعض الحالات.

ـ آلام متفرقة بالثدي تختلف من حالة إلى الأخرى وذلك بسبب زيادة حدة الهرمونات.

ـ آلام متفرقة بالحوض وما حوله لدى السيدة تختلف من حالة لأخرى أيضا.

بينما أكد موقع هيلث المعني بالصحة العامة أن هناك بعض الأعراض الظاهرة التي قد تصيب السيدات أثناء فترة الإباضه، ومن ابرزها أن يبدأ الرحم في إفراز مخاط وإفرازات مهبلية مختلفة عن باقي أيام الشهر.

تابع التقرير موضحا أن هذه الإفرازات في قوامها تكون لزجة، فضلا عن ظهور تورم في بعض الحالات في البطن أو بجانب المبايض، فيما تابع التقرير موضحا أن ان بعض السيدات مع اقتراب فترة الإباضة تزيد قدراتهم على الشم بطريقة أفضل ومميزة اكثر.

( اليوم السابع)