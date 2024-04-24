أطعمة ومشروبات تحميك من حر الصيف

تشهد البلاد موجة من ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية، ومع ارتفاع الحرارة يمكننا تناول أطعمة تساعد على تبريد الجسم وتخفف مشاكل الهضم وتشعرنا بالنشاط، في هذا التقرير نتعرف على 10 أطعمة تساعدك على تبريد جسمك في الطقس الحار.

أطعمة تساعد على تبريد جسمك في الطقس الحار

الخيار:

بفضل محتواه العالي من الماء، يعد الخيار من الأطعمة التي تبرد جسمك في أيام الصيف الحارة، يمكن إضافته للسلطات والسندويشات أو تناوله بمفرده كوجبة خفيفة.

البطيخ:

لا شيء يعبر عن الصيف مثل تناول شريحة من البطيخ البطيخ المليء بالمعادن والفيتامينات لا يساعد فقط على الحفاظ على رطوبة الجسم ولكنه يساعد أيضًا في عملية الهضم، حلاوته الطبيعية تجعله علاجًا لذيذًا لكل من البالغين والأطفال.

النعناع:

يعرف النعناع بخصائصه المهدئة، ويمكن أن يساعد في تخفيف عسر الهضم والانتفاخ. أضف أوراق النعناع الطازجة إلى السلطات والعصائر، أو انقعها في الماء الساخن للحصول على شاي منعش يهدئ المعدة.

ماء جوز الهند:

حافظ على رطوبة جسمك وقم بتجديد المعادن بالفوائد الطبيعية لماء جوز الهند. على عكس المشروبات الرياضية السكرية، فإن ماء جوز الهند منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتهدئة مشاكل المعدة.

الموز:

يسهل هضمه وخفيف على المعدة، ويعتبر الموز ثمرة مناسبة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي.

يمكن أن يساعد الموز، الغني بالبوتاسيوم والألياف، في تنظيم عملية الهضم وتخفيف أعراض حرقة المعدة والارتجاع الحمضي.

الزنجبيل:

عنصر أساسي في الطب التقليدي لخصائصه المضادة للالتهابات، وهو يساعد على تهدئة اضطرابات المعدة.

الشمام:

فاكهة مرطبة أخرى يمكنك إضافتها إلى قائمة طعامك الصيفية، الشمام غني بالفيتامينات A وC، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، وتساعد على تبريد جسمك.

الشوفان:

ابدأ يومك بشكل صحي مع دقيق الشوفان، وهو من الأطعمة التي تبرد جسمك والمغذية لوجبة الإفطار. يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على تنظيم حركات الأمعاء ويعزز صحة الجهاز الهضمي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمعدة الحساسة.

الخضروات الورقية

حافظ على عمل الجهاز الهضمي مع الخضروات الورقية الغنية بالألياف مثل السبانخ واللفت والخس.

تدعم هذه الخضروات المليئة بالمغذيات صحة الأمعاء، بل توفر أيضًا الفيتامينات والمعادن الأساسية لتبقيك تشعر بالنشاط طوال أشهر الصيف.

( اليوم السابع)