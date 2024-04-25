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صحة
لديه فوائد صحية كثيرة.. نوع من البهارات يحمي من السرطان
Lebanon 24
25-04-2024
|
10:30
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تتفق البروفيسورة سفيتلانا تروفيموفا رئيسة الجمعية الطبية الروسية لمكافحة الشيخوخة مع بقية العلماء الذين يعتبرون الكركم أحد الأطعمة الفائقة التي تساعد على إطالة العمر.
وتشير العالمة، إلى درجة أن نتائج دراسات عديدة تؤكد أيضا خصائص الكركم المضادة للسرطان.
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ووفقا لها، يؤثر الكركم إيجابيا على الصحة لاحتوائه على مادة الكركمين النشطة بيولوجيا. ويعمل الكركم الذي يستخدم على نطاق واسع في المطبخ الهندي والشرقي على تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين ويبطئ عملية الشيخوخة في الجسم.
وتقول: "تقمع مادة الكركمين الخلايا السرطانية، وتمنع أيضا ظهور خلايا سرطانية جديدة".
ووفقا لها، إن الاستعداد الوراثي لطول العمر والوراثة مسؤولان عن 30-40 بالمئة فقط من صحة الإنسان، والباقي يعتمد على نمط الحياة والنشاط البدني والإيقاعات الحيوية والتغذية، التي تلعب دورا مهما للغاية. (روسيا اليوم)
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