كيف يتناول مريض الاكتئاب دواءه بأقل أعراض جانبية؟

إن تبلد المشاعر من الأعراض الشائعة التى تصيب مريض الاكتئاب، وحتى الآن لم يحدد العلم إذا كان السبب وراء تبلد المشاعر هو دواء الاكتئاب أم المرض نفسه.

ويحتاج مريض الاكتئاب علاجا دوائيا لا يسبب له اعراضا جانبية، وهناك أدوية حديثة تساعد فى علاج أعراض الاكتئاب وتحسين حالة المريض النفسية بأقل قدر من الآثار الجانبية.

ولكى يشعر المريض بالسعادة يحتاج للعلاج ببرامج نفسية وأدوية ترفع مستوى الهرمونات التى تسبب السعادة فى المخ.

وأكد الدكتور عبد الله مكى أن الأشياء التى تسبب السعادة هي بعض الأنشطة اليومية مثل الاكل والشرب وممارسة الرياضة وكذلك العلاقات الاجتماعية والانجازات التى يحققها الانسان والقيم الإنسانية.

وهناك ٢٨٠ مليون شخص حول العالم مصابون بالاكتئاب ، وأبرز أعراض الاكتئاب تتمثل فى الحزن الشديد المصحوب بفقدان الاستمتاع بالأنشطة التى يقوم بها المريض وهذا ما يقوم به الطبيب المعالج بالجلسات والعلاج الدوائى.

نسبة الاكتئاب لدى السيدات أكبر بكثير من الاكتئاب عند الرجال، وعدم علاج أعراض الاكتئاب يمكن أن تحوله إلى اكتئاب مقاوم للعلاج، لذا إذا ظهر على أي شخص أعراض حزن شديد وفقدان الاستمتاع بالأشياء التى كان يحبها يجب أن يذهب لطبيب نفسي للعلاج.

( اليوم السابع)