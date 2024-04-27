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صحة
صعود الدرج يطيل العمر.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
27-04-2024
|
01:00
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يرتبط صعود السلالم بحياة أطول، وفق بحث تم تقديمه في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب المنعقد بين 25 و27 نيسان في أثينا، والذي تركز أبحاثه لعام 2024 على العوامل الوقائية.
وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة صوفي بادوك من جامعة إيست أنجليا البريطانية: "إذا كان لديك خيار صعود الدرج أو المصعد، فاستخدم الدرج لأنه سيساعد قلبك".
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وأضافت: "حتى فترات قصيرة من النشاط البدني لها آثار صحية مفيدة، ويجب أن تكون فترات قصيرة من صعود الدرج هدفا قابلاً للتحقيق لدمجه في الروتين اليومي".
وفي الدراسة، جمع الباحثون أدلة من 9 دراسات ضمت 480479 مشاركاً.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، شمل مجتمع الدراسة كلاً من المشاركين الأصحاء والذين لديهم تاريخ سابق من النوبات القلبية أو أمراض الشرايين الطرفية. وتراوحت الأعمار بين 35 و84 عاماً، وكان 53% منهم نساء.
النتائج
بالمقارنة مع عدم صعود الدرج، ارتبط صعوده بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24%، وانخفاض احتمال الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 39%.
كما تم ربط صعود الدرج بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية.
ويعتقد الباحثون أنه كلما زاد عدد السلالم التي تم صعودها، زادت الفوائد.
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