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صحة

مضاعفات متعددة لقرحة المعدة.. هذه أسبابها

Lebanon 24
27-04-2024 | 12:30
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قرحة المعدة من الأمراض التي يصاب بها البعض بسبب اتباع أسلوب حياة غير صحي، وتناول أطعمة تزيد من فرص الإصابة بها.

 وتعد قرحة المعدة من الأمراض الخطيرة التي تزيد من فرص الإصابة ببعض المشاكل الصحية وذلك في حالة إهمال علاجها.

 وتكون نتيجة لإصابة المعدة ببكتيريا الهيايكوباكتر بيلوري التي تزيد من فرص الإصابة بقرحة المعدة، كما أن أخذ علاجات مثل مضادات الالتهابات تعد أيضًا من الأسباب، والإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، وخاصة علي الريق تعد من أشهر الأسباب، كما أن مدمني الكحليات عرضه، وكثرة التعرض للإجهاد الشديد يعد من أبرز الأسباب.

 وقرحة المعدة من الأمراض التي يمكن علاجها بسهولة، ولكن إهمال هذا العلاج يتسبب بشكل ملحوظ في التعرض لبعض المضاعفات الصحية التي قد تعرض حياة المصاب للخطر، ومنها  النزيف  داخل بطانة المعدة والأوعية الدموية المتوفرة بها، وتكون أعراض القيء المستمر، لافتًا أن بعض مرضي قرحة المعدة يتعرض لثقب المعدة، وأيضًا انسداد بها نتيجة لنمو القرحة داخل المعدة.

 ويعتمد علاج قرحة المعدة علي المضادات الحيوية التي تساهم في علاجها، وأيضا اتباع عادات يومية صحية تقلل من حدة الأعراض المصاحبة لقرحة المعدة، مع علاجات مهدئة للمعدة.

( اليوم السابع)
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