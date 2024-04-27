خطوات لسلامة طفلك عند تدريب السباحة

يحرص معظم الآباء والأمهات على إلحاق أطفالهم للاشتراك بتمارين رياضية خاصة خلال فصل الصيف، ولعل أشهر هذه الرياضات هى السباحة، حيث يعشق الأطفال نزول حمام السباحة خاصة فى الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويوصى موقع "Onlymyhealth" بمجموعة من الإجراءات الاحترازية يجب أن تتخذها الأمهات عند تعليم أطفالها السباحة فيما يتعلق بالنظام الغذائى، وما ينبغى تناوله قبل وبعد التمرين بجانب التدقيق فيما يتعلق بموعد تناول الوجبات سواء قبل أو بعد نزوله "البسين".

نصائح غذائية مهمة للأمهات يجب الحرص عليها عند تعليم أطفالك رياضة السباحة:

يجب تناول طفلك المزيد من السوائل خاصة الطبيعية التى تمد الجسم بالطاقة اللازمة التى يحتاجها خاصة بعد التمرين لتعويض ما فقده أثناء التمرين.

الحرص أيضًا على الحفاظ على رطوبة طفلك من خلال شرب الكثير من الماء لتعويض ما يفقده الجسم من السوائل والمعادن أثناء التمرين.

تعتبر العناصر الغذائية مثل الفواكه والخضراوات مهمة لطفلك قبل تمرين السباحة، فعلى سبيل المثال تناول الموز يكون مفيد جدًا لطفلك حيث يمنحه الطاقة اللازمة لاحتوائه على السكريات الطبيعية والألياف، ويمكنه أيضًا تناول طبق من السلطة الخضراء قبل التمرين لأنها غنية بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

يمكن السماح بتناول أطعمة خفيفة مثل المكسرات الزبادي قبل السباحة أيضًا، لأنها تعتبر مصادر جيدة للبروتين والألياف والدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.

يجب الانتظار نصف ساعة على الأقل بعد تناول الوجبة قبل نزول حمام السباحة، لتفادى حدوث أى تشنجات أثناء التمرين خاصة أن تدفق الدم يزداد تجاه المعدة بعد تناول الطعام ويقل وصوله إلى عضلات الجسم.

بعد انتهاء التمرين، يفضل تناول الطعام خلال ساعة من انتهائه، ويجب أن تحتوى الوجبة على مزيج متوازن من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتين لمد جسمه بالطاقة اللازمة خاصة بعد ما فقده أثناء التمرين.

( اليوم السابع)