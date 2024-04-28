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صحة
لمحاربة الإكتئاب.. بحث جديد يقدّم الحل!
Lebanon 24
28-04-2024
|
02:00
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كشف بحث جديد عن وجود ارتباط كبير بين المشاركة في التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة، وانخفاض معدلات الاكتئاب، بينما لم تتم ملاحظة ذلك بقوة عند ممارسة التمارين عالية الشدة.
وأجرى باحثون من جامعة أنجليا روسكين في إنجلترا مراجعة شاملة للدراسات، التي تمت في جميع أنحاء العالم لفحص إمكانات النشاط البدني في مجال الصحة العقلية.
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ووفق "ساينس دايلي"، فقد وجد التحليل أن النشاط البدني يقلل من خطر الاكتئاب بنسبة 23%، والقلق بنسبة 26%. وتم العثور على ارتباط قوي بشكل خاص بين النشاط البدني المنخفض والمعتدل، والذي يشمل أنشطة مثل الغولف، والمشي، وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.
وارتبط النشاط البدني أيضا بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بحالات الصحة العقلية الشديدة، بما في ذلك انخفاض الذهان أو الفصام بنسبة 27%.
وكانت النتائج متسقة لدى كل من الرجال والنساء، وعبر الفئات العمرية المختلفة وفي جميع أنحاء العالم.
وقال الباحث الرئيسي لي سميث في تعليق له: "إن المستويات المنخفضة إلى المتوسطة من النشاط البدني، يمكن أن تكون مفيدة للصحة العقلية، وهي أكثر قابلية للتحقيق".
(الجزيرة نت)
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