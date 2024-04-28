مواد رمزها "E" في الأغذية المصنعة ترتبط بالسكري.. ما هي؟

لأول مرة في العالم، قام فريق من الباحثين في فرنسا بدراسة العلاقات بين المدخول الغذائي من المستحلبات Emulsifiers، والذي تم تقييمه على مدى فترة متابعة تصل إلى 14 عاماً، وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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والمستحلبات مواد تضاف إلى الأغذية لتحسين مظهرها وطعمها وملمسها وإطالة مدة صلاحيتها. وتشتمل هذه المستحلبات، على سبيل المثال، على أحاديات وثنائية الجليسريدات من الأحماض الدهنية، والكاراجينان، والنشويات المعدلة، والليسيثين، والفوسفات، والسليلوز، والصمغ، والبكتين.



وأجرى الدراسة باحثون في فرنسا بقيادة ماتيلد توفيير وبرنارد سرور، وشملت 139 ألفا و104 بالغين في فرنسا (متوسط العمر 43 عاما، 79% من النساء) بين عامي 2009 و2023، ونشرت في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.



وأثناء المتابعة، أبلغ المشاركون عن تطور السكري (تم تشخيص 1056 حالة) وتم تحديد العديد من عوامل الخطر المعروفة لهذا المرض، بما في ذلك العمر والجنس ومعامل كتلة الجسم والمستوى التعليمي والتاريخ العائلي والتدخين والخمور ومستويات النشاط البدني، بالإضافة إلى الجودة الغذائية الشاملة للنظام الغذائي (بما في ذلك تناول السكر). وتؤخذ هذه العوامل في الاعتبار في التحليل.



وبعد متابعة متوسطة مدتها 7 سنوات، لاحظ الباحثون أن التعرض المزمن للمستحلبات التالية كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري:



- الكاراجينان E407، زيادة خطر بنسبة 3% لكل زيادة قدرها 100 ملليغرام في اليوم والمستحلبات مواد تضاف إلى الأغذية لتحسين مظهرها وطعمها وملمسها وإطالة مدة صلاحيتها. وتشتمل هذه المستحلبات، على سبيل المثال، على أحاديات وثنائية الجليسريدات من الأحماض الدهنية، والكاراجينان، والنشويات المعدلة، والليسيثين، والفوسفات، والسليلوز، والصمغ، والبكتين.وأجرى الدراسة باحثون في فرنسا بقيادة ماتيلد توفيير وبرنارد سرور، وشملت 139 ألفا و104 بالغين في فرنسا (متوسط العمر 43 عاما، 79% من النساء) بين عامي 2009 و2023، ونشرت في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.وأثناء المتابعة، أبلغ المشاركون عن تطور السكري (تم تشخيص 1056 حالة) وتم تحديد العديد من عوامل الخطر المعروفة لهذا المرض، بما في ذلك العمر والجنس ومعامل كتلة الجسم والمستوى التعليمي والتاريخ العائلي والتدخين والخمور ومستويات النشاط البدني، بالإضافة إلى الجودة الغذائية الشاملة للنظام الغذائي (بما في ذلك تناول السكر). وتؤخذ هذه العوامل في الاعتبار في التحليل.وبعد متابعة متوسطة مدتها 7 سنوات، لاحظ الباحثون أن التعرض المزمن للمستحلبات التالية كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري:- الكاراجينان E407، زيادة خطر بنسبة 3% لكل زيادة قدرها 100 ملليغرام في اليوم

- فوسفات ثلاثي البوتاسيوم E340، زيادة بنسبة 15% في خطر لكل زيادة قدرها 500 ملليغرام في اليوم.

- أسترات حمض أحادي وثنائي أسيتيل الطرطريك للأحماض الدهنية الأحادية والثنائية E472e، زيادة خطر بنسبة 4% لكل زيادة 100 ملليغرام يوميا.

- سترات الصوديوم E331، زيادة خطر لكل زيادة قدرها 500 ملليغرام يوميا بنسبة 4%.

- صمغ الغوار E412، زيادة خطر لكل زيادة 500 ملليغرام يوميا، بنسبة 11%.

- الصمغ E414، زيادة خطر بنسبة 3% لكل زيادة قدرها 1000 ملليغرام يوميا.

- صمغ الزانثان E415، زيادة خطر بنسبة 8% لكل زيادة قدرها 500 ملليغرام يوميا.

وفي العديد من دول العالم، يأتي 30 إلى 60% من الطاقة المستهلكة في الغذاء لدى البالغين من الأطعمة فائقة المعالجة.



ويشير عدد متزايد من الدراسات إلى وجود صلة بين مستويات الاستهلاك الأعلى للأطعمة فائقة المعالجة وبين ارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري والاضطرابات الأيضية الأخرى.



وتعتبر المستحلبات من بين المواد المضافة الأكثر استخداما. وغالبا ما تتم إضافتها إلى الأطعمة المصنعة والمعبأة مثل بعض أنواع الكعك الصناعي والبسكويت والحلويات، وكذلك الزبادي والآيس كريم وألواح الشوكولاتة والسمن النباتي والوجبات الجاهزة للأكل أو التسخين.



وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن المستحلبات قد تعطل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء وتزيد من خطر الالتهاب واضطراب التمثيل الغذائي، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتطور مرض السكري. (الجزيرة نت)