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صحة

حقن إنقاص الوزن تساعد على علاج الشخير أيضاً

Lebanon 24
28-04-2024 | 23:00
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يمكن لحقن السكري، التي تستخدم حالياً لإنقاص الوزن، أن تكون علاجاً لمشاكل اضطرابات النوم، والقضاء على الشخير المزمن.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعاني نحو 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة من ليال صعبة، نتيجة انقطاع التنفس أثناء النوم.
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وفيما تعتبر السمنة أحد أسباب هذه الاضطرابات التنفسية، كشفت دراسة جديدة أن حقنة "تيرزيباتيد" لإنقاص الوزن خففت من أعراض انقطاع التنفس، وساعدت على التمتع بنوم عميق.
وهذه الحقن التي يطلق عليها "كينغ كونغ" تؤخذ مرة أسبوعياً، وتعمل على حرق الدهون وتخفيض الوزن من جهة، وتقضي على الشخير من جهة أخرى، لأنها تعمل على توسيع مجرى الأوعية التنفسية.
من جهته، وصف الدكتور كريستوفر تورنبول في جامعة أكسفورد هذه الحقن بالعلاج الواعد، لأن مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بمقدار الضعف، وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 80%، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.
وبيّن أن العضلات في الشعب الهوائية تسترخي بشكل طبيعي أثناء النوم، لكن أولئك الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم يعانون من تحجّر العضلات في القصبة الهوائية فيصدرون أصواتاً كالاختناق واللهاث والشخير.

وهذه المعاناة تنسحب على المحيطين بهؤلاء المرضى خوفاً على حياتهم، بسبب إمكانية الوفاة نتيجة انقطاع التنفس الشديد أثناء النوم، مثل ما حدث مع ممثلة سلسلة "حرب النجوم" كاري فيشر التي توفيت عام 2016.
وبحسب الصحيفة، تؤثر هذه الحالة غالباً على الرجال أكثر من النساء، حيث تشير الأبحاث إلى أن الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون حول الرقبة بالإضافة إلى زيادة حجم اللسان، ما يسفر عن انسداد القصبة الهوائية أثناء النوم.
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