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صحة

فيتامين "د" يعزز المناعة ضد السرطان.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
29-04-2024 | 03:27
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كشفت دراسة جديدة أن فيتامين "د" يشجع نمو نوع معين من بكتيريا الأمعاء، ما يحسن المناعة ضد السرطان.

وأجرى تجارب الدراسة فريق بحثي من معهد فرانسيس كريك وجامعة ألبورغ، ووجد أن النظام الغذائي الغني بفيتامين "د" أظهر مقاومة مناعية أقوى للسرطان، واستجابة أفضل للعلاج المناعي.
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وبحسب "ستادي فايندز"، وجد الباحثون أن زيادة فيتامين "د" في خلايا الأمعاء أدى لزيادة بكتريا معينة، تحسن المناعة على مقاومة الأورام.

وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى وجود صلة بين نقص فيتامين "د" وخطر الإصابة بالسرطان لدى البشر.

وفي محاولة للتحقيق في هذا الأمر، أجرى فريق البحث تحليلاً لمجموعة بيانات تشمل 1.5 مليون شخص دنماركي، انتهى إلى تسليط الضوء على العلاقة بين انخفاض مستويات فيتامين "د" وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

بعد ذلك، وجد تحليل آخر لبيانات مرضى بالسرطان أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين "د" هم أكثر عرضة للاستجابة بشكل جيد لعلاجات السرطان القائمة على المناعة.
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