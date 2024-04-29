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صحة

إعتراف خطير من "أسترازينيكا".. لقاح كورونا يسبب آثارا جانبية مميتة!

Lebanon 24
29-04-2024 | 09:59
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات التي تزعم أنها، أو أحبائها، تعرضوا للتشويه أو الموت بسبب لقاحها "المعيب".


واعترفت "AstraZeneca"، والتي تطعن في هذه المزاعم، في وثيقة قانونية قدمت إلى المحكمة العليا في شباط الماضي، أن لقاحها "يمكن، في حالات نادرة جدا، أن يسبب TTS وهو اختصار لحالة تخثر الدم مع متلازمة نقص الصفائح.
 

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وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الشركة البريطانية أمام المحكمة بأن لقاحها يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.
 
 
 
وكانت هذه الحالة تصفها أسترازينيكا كـ"أثر جانبي محتمل".

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