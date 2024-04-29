فقدان الوزن بدون رجيم.. هل هذا ممكن؟

فقدان الوزن فجأة قد يكون فى بعض الأحيان أمرا مثيرا للقلق، لأنه قد يشير إلى مشكلة صحية أساسية، فى حين أن فقدان الوزن المتعمد من خلال النظام الغذائى وممارسة الرياضة عادة ما يعتبر مفيدًا للصحة العامة، فإن فقدان الوزن غير المبرر أو غير المتعمد، خاصة عندما يحدث بسرعة يستدعى الوقوف عنده ومعرفة أسبابه.

وهناك العديد من الأسباب المحتملة لفقدان الوزن المفاجئ وتشمل بعض الأسباب الشائعة ما يلى:

الحالات الطبية الأساسية

يمكن أن تؤدى بعض الحالات الطبية إلى فقدان الوزن غير المبرر، بما فى ذلك اضطرابات الغدة الدرقية مثل (فرط نشاط الغدة الدرقية)، واضطرابات الجهاز الهضمى مثل (مرض الاضطرابات الهضمية، أو التهاب الأمعاء، أو التهاب البنكرياس)، والسرطان، والأمراض المعدية مثل (فيروس نقص المناعة البشرية أو السل)، ومرض الانسداد الرئوى المزمن

(COPD).

الآثار الجانبية للأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تسبب تثبيط الشهية، أو الغثيان، أو تغيرات فى عملية التمثيل الغذائى، مما يؤدى إلى فقدان الوزن، ولعل الأدوية الشائعة مضادات الاكتئاب والمنشطات وأدوية العلاج الكيميائى والأدوية المستخدمة لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

العوامل النفسية

يمكن أن تساهم أيضًا حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل (مثل فقدان الشهية العصبى أو الشره المرضى) أو اضطرابات تعاطى المخدرات فى فقدان الوزن غير المقصود، وقد تؤثر هذه الحالات على الشهية وعادات الأكل.

الإجهاد المزمن أو الصدمة

يمكن أن يؤثر الإجهاد أو الصدمة لفترة طويلة على مستويات الهرمونات وتنظيم الشهية والتمثيل الغذائى، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بمرور الوقت.

عوامل أخرى

فى بعض الحالات، قد تساهم عوامل نمط الحياة مثل العادات الغذائية السيئة، أو عدم تناول كمية كافية من السعرات الحرارية، أو ممارسة التمارين الرياضية المفرطة، أو التغيرات فى الوضع الاجتماعى والاقتصادى، فى فقدان الوزن المفاجئ.

نصائح للوقاية من فقدان الوزن المفاجئ

الحفاظ على نظام غذائى صحى ومتوازن

اتبع نظام غذائى متنوع ومغذى غنى بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية لضمان تناول السعرات الحرارية الكافية وتحقيق التوازن الغذائى.

حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا ودعم الصحة العامة ووظيفة التمثيل الغذائى.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

قم بدمج التمارين المنتظمة فى روتينك، مثل المشى أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة أو تدريب القوة، لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات

( اليوم السابع)