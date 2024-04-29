Advertisement

صحة

أسباب الشيب المبكر في سن العشرين

Lebanon 24
29-04-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1193440-638500175007461483.jpg
Doc-P-1193440-638500175007461483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يرتبط ظهور الشعر الرمادى أو الأبيض بالشيخوخة، ولكن ماذا لو بدأ بالظهور قبل أوانه وهو أمر يبدو شائعًا بين الشباب، وقد يثير مخاوف وقلق بعض الأشخاص من أن يكون ظهور الشعر الأبيض مبكرًا علامة على الإصابة بحالة مرضية.

يظهر الشعر الأبيض عندما يقل نشاط الخلايا المسئولة عن إنتاج الميلانين، وهى الصبغة التى تعطى الشعر لونه.

 وفى حين أن الشيخوخة هى عامل طبيعى، إلا أن الشيب المبكر يمكن أن يتأثر بعوامل بيئية ووراثية مختلفة، مثل:

 التعرض المفرط لأشعة الشمس

نقص الفيتامينات

التدخين

الإجهاد

 وتشير الأبحاث المنشورة فى المجلة الدولية لعلم الشعر أيضًا إلى وجود استعداد وراثى قوى للشيب المبكر، وقد يكون أيضًا بسبب خيارات نمط الحياة الغير صحية، موضحة أنه لا يشير بالضرورة إلى سوء الحالة الصحية.

 استراتيجيات لمنع الشيب المبكر

على الرغم من أنه لا يمكنك إيقاف تحول شعرك إلى اللون الأبيض، إلا أن اتباع عادات نمط حياة صحية يمكن أن يبطئ هذه العملية، لذلك من الضرورى اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن غنى بالفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة فيتامين ب 12 وحمض الفوليك.

 يمكن أن يساعد أيضًا تجنب التدخين وتقليل التعرض للملوثات البيئية فى الحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك وصحته العامة، كما يمكنك أيضًا إتباع إجراءات مثل تغطية الشعر بقبعة أو غيرها كطبقة واقية من المؤثرات الخارجية.

 

هل يمكن للشعر الأبيض فى مرحلة مبكرة أن يستعيد لونه؟

تعتمد قدرة شعرك على استعادة لونه الأصلى على السبب الكامن وراء الشيب، وفى حين أن العوامل الوراثية لا رجعة فيها، إلا أن معالجة أسباب أخرى مثل نقص التغذية أو علاج الحالات الطبية مثل اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تؤدى إلى استعادة اللون، كما أن إدارة الإجهاد بشكل فعال من خلال إتباع تقنيات الاسترخاء قد ينعكس على استعادة شعرك للونه الطبيعى.

( اليوم السابع)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
19:42 | 2024-04-29
15:00 | 2024-04-29
12:00 | 2024-04-29
09:59 | 2024-04-29
03:27 | 2024-04-29
03:25 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24