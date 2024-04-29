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صحة

تحذير من استخدام منتج مياه شركة شهيرة.. والسبب صادم!

Lebanon 24
29-04-2024 | 19:42
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اتخذت السلطات في فرنسا قراراً صارماً يقضي بالتخلص من حوالي 2 مليون زجاجة من منتجات شركة "بيرييه" للمياه المعدنية للاشتباه بكونها ملوثة ببكتيريا برازية.

وأكدت وكالة الصحة العامة الفرنسية في وثيقة إن السلطات الصحية طلبت من "نستله ووترز فرانس" إتلاف إنتاج "بيرييه" في الفترة من 10 إلى 14 آذار من أحد مصادرها بالقرب من نيم.
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وقالت "نستله" في بيان لها إنه تم إتلاف ما يقرب من مليوني زجاجة كإجراء احترازي. وقالت الشركة إن زجاجات بيرييه الموجودة في المتاجر آمنة.

ويمثّل الإعلان عن التدمير أحدث ضربة لشركة الأغذية السويسرية العملاقة نستله، التي تخضع شركة المياه الفرنسية التابعة لها لتحقيق جنائي بتهمة استخدام وسائل غير قانونية لتنقية مياهها المعدنية.

وتواجه شركة نستله السويسرية العملاقة للأغذية فضائح مستمرة تتعلق بمياه بيرييه حيث تحقق السلطات الفرنسية في طرق تنقية غير قانونية مزعومة في شركة المياه الفرنسية التابعة لشركة نستله.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمرت السلطات الإقليمية شركة نستله ووترز فرنسا بالتعليق الفوري للإنتاج في أحد مصادرها بالقرب من نيم، وفقاً لنسخة من الأمر الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وجاء في الأمر أنه تم تسجيل التلوث البرازي اعتبارًاً من 10 آذار.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إنها قامت بتعقيم المياه باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية والترشيح الكربوني وغيرها من الوسائل غير المسموح بها للمياه المعدنية الطبيعية.

وقالت المديرية العامة للأمن العام إنه بعد عمليات فحص جديدة أنه تم إغلاق بعض مصادر المياه في شرق وجنوب فرنسا أو أعيد تصنيفها على أنها ستكون مياه صالحة للشرب من خلال المعالجة.
 
(روسيا اليوم)
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