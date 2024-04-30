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صحة

إجراء واحد لتقليل المخاطر الجينية للوفاة المبكرة.. هذا ما كشفته آخر الدراسات

Lebanon 24
30-04-2024 | 01:36
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كشفت دراسة جديدة "إجراء واحدا" يمكن اتباعه للتقليل من المخاطر الجينية للوفاة المبكرة بنسبة 62 في المئة.

وجاء في الدراسة: "حتى لو كانت حالتك الوراثية تضعك في خطر أكبر للوفاة المبكرة، فإن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعدك بشكل كبير على مكافحة ذلك"، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
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وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور شيويه لي، عميد كلية الصحة العامة في كلية الطب بجامعة زيجيان في الصين، إن "هذا الخطر يمكن تقليله بنحو 62 في المئة لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي".

وقد أظهرت العديد من الدراسات العلاقة بين نمط الحياة الصحي وطول العمر، كما كشفت دراسات أخرى أهمية العنصر الوراثي في طول العمر.
لكن الدراسة الجديدة، المنشورة يوم الإثنين في مجلة "BMJ Evidence Based Medicine"، بحثت في بيانات أكثر من 350 ألف شخص ومعلومات عن علم الوراثة والتعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية وتاريخ المرض، كما اختارت عينة من الأشخاص لمتابعتهم على مدى 13 عاما.

وأبرزت النتائج أن جميع المشاركين، بغض النظر عن مخاطرهم الجينية، كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 78 في المئة إذا كانوا يتبعون أسلوب حياة غير صحي.

وأضافت أن الأفراد الذين لديهم مخاطر وراثية يمكنهم إطالة عمرهم بما يصل إلى 5.5 سنوات في حال التزموا بأسلوب حياة صحي.
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