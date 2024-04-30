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صحة
كيف تساعد القرفة مرضى السكري؟
Lebanon 24
30-04-2024
|
04:00
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أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" بأن القرفة والكركمين والريسفيراترول من المواد التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، فضلاً عن تحسين وتنظيم عمليات الأيض لدى مرضى السكري.
وأوضحت المجلة الألمانية أنها اعتمدت على نتائج دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة بوزنان للعلوم الطبية في بولندا، لتقييم فعالية المكملات الغذائية مثل الكركمين والريسفيراترول والقرفة عند التأثير على الإجهاد التأكسدي ونشاط مضادات الأكسدة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.
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وثبت بالتجربة أن تناول الكركمين والريسفيراترول والقرفة يساهم في الحد من الإجهاد التأكسدي والحالة الالتهابية، فضلاً عن تحسين استقلاب الكربوهيدرات.
وأرجع الباحثون هذه الفوائد إلى أن مواد الكركمين والريسفيراترول والقرفة تقلل من تركيزات الغلوكوز والأنسولين والهيموغلوبين السكري، ويُضاف إلى ذلك التأثير الإيجابي في استقلاب الدهون.
وفي النهاية أوصت المجلة الألمانية بإدراج الكركمين والقرفة والريسفيراترول لتحسين عمليات الأيض خاصة لدى مرضى السكري.
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