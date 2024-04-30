الأفوكادو يقلل خطر السكري على المرأة.. هذه آخر الدراسات

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توصلت دراسة، استندت إلى المسح الوطني المكسيكي للصحة والتغذية لسنوات 2012 و2016، إلى فوائد وقائية لتناول المرأة الأفوكادو بانتظام تقلل خطر الإصابة بالسكري.وأظهرت النساء اللاتي تستهلكن 29.8 غراماً من الأفوكادو يومياً انخفاضاً في خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تتراوح بين 22% و29%.ولم يتم ملاحظة هذا التأثير الوقائي لاستهلاك الأفوكادو لدى الرجال.وظلت هذه العلاقة ثابتة عند استخدام تشخيصات مرض السكري المؤكدة مختبرياً، بدلاً من التشخيصات المبلغ عنها ذاتياً في بيانات المسح.وبحسب "مديكال نيوز توداي"، اقترح الباحثون عدة تفسيرات لهذا التفسير الوقائي للأفوكادو، منها احتواء الأفوكادو على الكثير من "المواد المغذية الحساسة للأنسولين"، والتي تعمل على استقرار عملية مرض السكري.وأشار الباحثون إلى الاختلافات الهرمونية لدى النساء فيما يتعلّق بالسكري، مثلاً "خلال فترة الحمل، تصبح النساء أكثر مقاومة للأنسولين".كذلك، أثناء انقطاع الطمث مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، تتغير أنماط الدهون في الجسم لدى المرأة ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري.ودعت النتائج إلى مزيد من البحث لفهم سبب اختلاف التأثير الوقائي للأفوكادو بين الجنسين.ويمتاز الأفوكادو بمحتواه الغني من الدهون الصحية والألياف التي تعزّز الشبع، ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب.