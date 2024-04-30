كيف تكتشف الاكتئاب لدى كبار السن؟

أوضح استشاري الطب النفسي، أن حدوث اضطرابات هرمونية للشخص من كبار السن، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، ويزداد لديهم الأمر سوءا في بعض الحالات، ومنها التي تعيش بمفردها، أو الذين يعانون من القلق الزائد، أو تعرضهم لصدمة نفسية تجعلهم غير راغبين في التعامل مع المحاطين، فحدوث اضطرابات في العوامل النفسية لكبار السن تزيد من فرص تعرضهم وإصابتهم بالإكتئاب.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن حدوث تغيرات في العوامل الاجتماعية لدي كبار السن تعد من أبرز الأسباب التي تزيد لديهم فرص الإصابة بالاكتئاب، فعزلتهم وعدم قيامهم بأي نشاط يومي، وعدم الاهتمام بهم من قبل المحاطين بهم تعد من أبرز الأمور المسببة في إصابتهم بالمشاكل الصحية.

وأشار استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض الأعراض التي تظهر على كبار السن وتعني إصابتهم بالاكتئاب، ومنها:

- الحزن.

- البكاء بدون سبب.

- قلة النوم.

- التوتر والقلق.

وحث استشاري الطب النفسي علي ضرورة توخي الحذر عند ظهور الأعراض السابق ذكرها، وتغير العادات اليومية ونوعية الطعام والممارسات الخاصة بكبير السن لتقليل فرص إصابته بالإكتئاب ، وفي حالة الإصابة تقليل فرصة التمكن منه، ومن هذه العادات التي يجب تغيرها، التالي:

- تقديم نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالخضروات والفواكه وقليل السعرات الحرارية.

-ممارسة الرياضة بشكل يومي تعد من الحيل التي تنشط خلايا المخ.

- الحصول على قسط كاف وجيد من النوم تعد من أهم النصائح التي تقلل الشعور بالإكتئاب.

- القيام بخلق حياة اجتماعية جيدة لكبار السن تقلل إصابتهم بالإكتئاب.

( اليوم السابع)