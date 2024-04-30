طرق سهلة لعلاج التهاب الحلق عند الأطفال

التهابات الحلق عند الأطفال أحد أهم المشكلات المرضية المتكررة التي يصاب بها الكثير منهم لأسباب كثيرة ومتشعبة، وفقا لتقرير نشر في موقع ماي هيلث البيرتا، فإن التهابات الحلق لدى الأطفال من المشكلات الشائعة التي قد تزيد الإصابة بها بسبب بعض العوامل، منها وأولها هو العدوى البكتيرية ، بجانب أسباب أخرى تتعلق بصراخهم الشديد، فضلا عن الأتربة والغبار، كذلك قد يعاني بعض الأطفال من هذه العدوى نتيجة الحساسية وغيرها من الأسباب.

أوضح التقرير أن التعامل السريع والجيد من قبل الأمهات مع هذه المشكلة يسهل وبشكل كبير من علاج الطفل بأسرع وقت ممكن، فهو قد يعاني من بعض الأعراض مثل الآلام في الحلق المتفاوتة الدرجات وفقا لكل حالة، مع صعوبات في بلع الطعام ومشكلات في الشهية فضلا عن اضطرابات في درجات الحرارة.

وإن التهابات الحلق عند الأطفال لها الكثير من الأسباب، ولكنها يمكن السيطرة عليها ببعض النصائح البسيطة:

ـ في البداية لا يجب اللجوء لاستخدام المضاد الحيوى دون الرجوع للطبيب المختص.

ـ لا يجب اللجوء للمضاد الحيوى إذا كان الطفل لا يعاني من ارتفاع مستمر لدرجات الحرارة.

ـ التوقف عن التدخين السلبي الذي يتعرض له الطفل وكذلك الأدخنة والأتربة وغيرها من مثيرات الحساسية.

ـ اهتم بإعطاء طفلك دواءه في وقته المناسب الذي وصفه الطبيب.

ـ الاهتمام بإعطاء المسكن الذي وصفه الطبيب لأنها تسبب آلام بالحلق وآلام بالجسم أيضا ، وابتعد عن المسكنات غير الآمنة للأطفال.

الراحة والامتثال لها من أهم أسباب التخلص وعلاج هذه المشكلة.

ـ السوائل والمشروبات الدافئة العشبية التي لا يضاف إليها السكر أحد أهم الحيل لتخفيف التورم والالتهاب.

ـ الطعام الصحي الخفيف كالشوربة الدافئة يساعد طفلك على التعافي.

ـ لا يتناول الطفل الطعام الحار أو الطعام الثقيل المقلي وغيره بل يتناول طعاما صحيا.

ـ متابعه درجة حرارة الطفل وعمل كمادات لخفضها والسيطرة عليها.

ـ إذا كان طفلك كبيرا في العمر يمكنك أن تجعليه يستخدم بعض العلاجات الطبيعية مثل الغرغرة والمضمضة بالمياه الدافئة.

( اليوم السابع)