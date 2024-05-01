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صحة

نصيحة هامة.. هذا الأمر قد يؤدي إلى اصفرار الأسنان

Lebanon 24
01-05-2024 | 16:00
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حذر أحد أطباء الأسنان من أن خطأ شائعا بسيطا في تنظيف الأسنان يمكن أن يكون السبب وراء اصفرارها.

وبحسب صحيفة "ميرور"، قال الطبيب فراخ حميد إن الخطأ البسيط الذي يؤدي إلى اصفرار الأسنان هو استخدام الفرشاة بشكل مباشر في التنظيف قبل تبليلها بالماء.
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وأضاف: "هذه الخطوة الصغيرة تجعل من السهل توزيع معجون الأسنان على جميع أسنانك، مما يجعل التنظيف أكثر فعالية".

وتابع حميد: "عندما تبلل الفرشاة، فإنها تصبح أكثر نعومة، وبالتالي أكثر لطفا على لثتك وأسنانك، مما يساعد على تجنب أي تهيج أو ضرر، لذا تذكر أن رشة سريعة من الماء على فرشاة الأسنان يمكن أن تسبب فرقا كبيرا في الحفاظ على نظافة فمك".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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