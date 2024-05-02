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صحة
زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة
Lebanon 24
02-05-2024
|
02:00
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توصل بحث جديد موسّع إلى أن زيادة مستوى لياقة القلب ستقلل خطر الوفاة بنسبة 20% تقريباً.
وتحث هذه النتائج التي توصل إليها باحثون في جامعة ساوث أستراليا على ممارسة تمارين الأيروبك، مثل الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة أو المشي السريع بانتظام.
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ووفق "ساينس دايلي"، وجد البحث أنه مقابل كل زيادة في لياقة القلب التنفسية، وهو ما يستهلكه الشخص من طاقة أثناء الجلوس، يسمح بتقليل خطر الوفاة بين 11و 17%، وخطر الإصابة بأمراض القلب بـ18%.
وتألفت هذه الدراسة من 26 مراجعة منهجية، مع تحليل بيانات أكثر من 20.9 مليون شخص من 199 دراسة، وهي الدراسة الأولى التي تجمع جميع الأدلة العلمية التي بحثت في العلاقة المحتملة بين اللياقة القلبية التنفسية والنتائج الصحية بين البالغين.
وقالت النتائج: "في هذه الدراسة وجدنا أن اللياقة القلبية التنفسية الطويلة ترتبط بقوة وبشكل مستمر بجميع أنواع الوفاة المبكرة والأمراض العرضية، مثل قصور القلب والاكتئاب والسكري والخرف وحتى السرطان".
وأضاف البحث: "ووجدنا أن الذين لديهم مستويات منخفضة من اللياقة القلبية التنفسية هم أكثر عرضة للوفاة المبكرة أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب في وقت لاحق من الحياة".
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