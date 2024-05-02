ما هي حقيقة الخرافات عن حقن التنحيف؟

قبل 3 سنوات، كانت حقن التنحيف تبدو أداة مستقبلية.. الآن، يستفيد الجميع منها، من أوبرا وينفري وإيلون ماسك وصولاً إلى أبسط الأشخاص.

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وتحمل هذه الحقن أسماء تجارية مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" و"مونجارو"، وهي في الأصل دواء للسكري يساعد الجسم على التحكم في مستويات الغلوكوز بالدم، ثم ارتفعت شعبيتها بفضل خصائص إنقاص الوزن.ومع ارتفاع شعبية حقن التنحيف، شاعت بعض الأساطير عن فوائدها، وبعضها حقائق، وفي هذا التقرير الذي نشرته "التليغراف"، قائمة بأهم الخرافات والحقائق حول هذه الحقن:الخصوبة والحمل من أكثر الأساطير رواجاً عن حقن التنحيف، وقد شاع تعبير "أطفال أوزمبيك" لوصف حالات الحمل غير المقصودة بعد تناول الحقن.السبب في ذلك هو أن السمنة المفرطة في حد ذاتها تقلل من الخصوبة، و"غالباً ما ترتبط زيادة الوزن بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، التي تجعل النساء يعانين من العقم نسبياً".وبحسب الدكتور رالف أبراهام من مستشفى لندن الطبي "لأن السمنة تجلب مضاعفات صحية أخرى من المحتمل أن تعيق الحمل، فإن أي دواء يقلل من السمنة من المرجح أن يزيد الخصوبة".وبالمثل، يندرج تأثير حقن التنحيف على خصوبة الرجل ضمن الخرافات، فقد تم ربط السمنة بانخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركتها، أي أن الأمر لا يعود للحقن وإنما لإنقاص الوزن.ويرى أبراهام أنه إذا كان الحمل هو الهدف، فإنقاص الوزن بالطريقة التقليدية، من خلال التغذية والنشاط البدني، أفضل.ويحذّر أبراهام "لا أوصي بتناول أي أدوية غير ضرورية أثناء الحمل. فلم تتم دراسة الدواء أثناء الحمل، وليس لدينا أي فكرة على الإطلاق عما يفعله بالأجنة، وما إذا كان آمناً".ادعى بعض الرجال أن الحقن يمكن أن تسبب مشاكل في الانتصاب. ومع ذلك، فإن مرض السكري من النوع 2 الذي يعالجه أوزيمبيك، يرتبط بضعف الانتصاب.وكما يشير الدكتور أبراهام، فإن "فقدان الانتصاب هو من بين الشكاوى الأكثر شيوعاً، والسبب وراء استخدام الفياغرا على نطاق واسع. والكثير من العوامل يمكن أن تسبب فقدان الانتصاب. لكن لا يوجد دليل محدد على أن الحقن تسبب ضعف الانتصاب، أو انخفاض هرمون التستوستيرون.يعترف الدكتور أبراهام قائلاً: "لماذا يعاني بعض الأشخاص من رائحة الفم الكريهة هو سؤال آخر غير مفهوم بالكامل". "لكن لا يوجد دليل على أن ذلك بسبب الدواء. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة، فقد يجعل الدواء الأمر أكثر وضوحاً".الآثار الجانبيةينصح الدكتور أبراهام المرضى بالبدء بجرعة منخفضة جداً من الدواء، تتم زيادتها تدريجياً، للتأكد من أن الشخص يتحمل الجرعة، وأي آثار جانبية عند مستوى يمكن التحكم فيه.وتتلاشى الآثار الجانبية للحقن بعد يومين، لكن إذا كانت الجرعة أسبوعية فستجدد مع تعاطي الدواء. وبشكل عام، تعتبر الآثار الجانبية مؤشراً على الحاجة إلى ضبط الجرعة.الشراء عبر الإنترنتليس من الآمن شراء حقن التنحيف عبر الإنترنت، وبعد رواج هذه الحقن أصبح الإشراف الطبي عليها ضرورياً لضبط الجرعة المناسبة، ومراقبة الآثار الجانبية والتحكم فيها.الحقائق: استعادة الوزنيقول الدكتور أبراهام: "من أدلة التجارب السريرية، من الواضح أن استعادة الوزن حقيقة، لذا أقول للمرضى إنه عندما تتناول هذه الأدوية، فإنك ستتناولها على المدى الطويل".ويضيف "لقد تم استخدام هذه المجموعة من الأدوية، منبهات GLP-1، بأمان منذ وصفها لأول مرة قبل 14 عاماً، ولكن ليس لدينا أدلة تعود إلى ما أبعد من ذلك". و"في غضون 15 عاماً أخرى، سيكون هناك المزيد من المعلومات لإرشادنا".الغازات والتجشؤيعترف الدكتور أبراهام بأن "انتفاخ البطن هو احتمال محتمل بالتأكيد، وقد يكون مصدر قلق متغيراً، ولكنه سيكون موجوداً".ويوضح "الدواء يعمل على الأمعاء. ويعد انتفاخ البطن أمراً شائعاً، وغالباً ما يحتاج المرضى إلى دواء لتخفيف الإمساك". "وبالمثل، فإن ركود المعدة الذي يعد جزءاً من عمل الأدوية يمكن أن يؤدي إلى زيادة التجشؤ".الحمية والتمارينمن الحقائق، الشعور بالشبع سريعاً بعد تناول حقن التنحيف، فلا تصبح هناك حاجة لأخصائي التغذية، لكن لا يعني ذلك أن يعيش الإنسان على الوجبات السريعة، بل عليه اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يحتاجها الجسم.كذلك، لا تصبح التمارين ضرورية للتحكم في الوزن أو نسبة الغلوكوز بالدم، لكن الحركة تظل ضرورية للقلب ووظائف الجسم الأخرى.