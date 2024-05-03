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صحة

مشروبات كحولية لا ينصح بتناولها مع اللحوم المشوية.. ما هي؟

Lebanon 24
03-05-2024 | 10:30
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تشير الدكتورة ناتاليا بانينا، أخصائية التغذية إلى أنه لا يمكن اعتبار اللحم المشوي طعاما صحيا، كما أن تناوله مع بعض المشروبات الكحولية يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة.
 
وتقول الخبيرة في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن أن يؤدي تناول اللحم المشوي مع الكحول إلى التهاب البنكرياس الحاد، الذي يمكن أن يحدث عند تناول 80-85 غراما من الإيثانول النقي. أي 150 مليلتر من الفودكا أو نصف زجاجة نبيذ أو ما يزيد قليلا من لتر جعة. وبزيادة الجرعة يزداد خطر الإصابة بالمرض".
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ووفقا لها، يسبب الكحول اضطراب عملية تدفق الدم إلى البنكرياس، ما يؤدي إلى تشنج العضلة العاصرة التي من خلالها يفرز البنكرياس وكيس المرارة الإنزيمات والصفراء.

وتقول: "تفرز هذه الإنزيمات والصفراء بنشاط عند تناول اللحوم الدهنية. ولكن عند تناول الكحول يصبح من الصعب إفراز الكمية المطلوبة منها، ما يؤدي إلى تلف خلايا البنكرياس نفسه. كما يتطور الالتهاب وحتى نخر البنكرياس".

وتنصح الطبيبة بعدم الإفراط في تناول الكحول مع اللحوم المشوية.

وتقول: "أكثر المشروبات الكحولية ضررا في هذه الحالة، هي تلك المحتوية على الغازات- الشمبانيا والجعة. وكذلك النبيذ المحتوي على نسبة عالية من السكر". (روسيا اليوم) 
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