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صحة

لهذه الأسباب.. عليكم الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات

Lebanon 24
03-05-2024 | 15:43
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يُعتبر تناول الفواكه والخضروات جزءًا هامًا من أي نظام غذائي صحي لصحة القلب.
 
 
 
هذه بعض الفوائد الرئيسية لتناول الفواكه والخضروات لصحة القلب:
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- مصدر غني بالألياف: تحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم. كما تعزز الألياف الصحة الهضمية وتساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول.


- مصدر غني بالفيتامينات والمعادن: تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة القلب. على سبيل المثال، تحتوي الفواكه مثل البرتقال والليمون والتوت على فيتامين C الذي يعزز صحة الأوعية الدموية ويقوي الجهاز المناعي. كما تحتوي الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب على فيتامين K الذي يلعب دورًا في تخثر الدم وتعزيز صحة القلب.


- مصدرغني بالمضادات الأكسدة: تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة التأكسد الضار في الجسم. هذا يعني أنها تساعد في حماية الأوعية الدموية من التلف وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.


- قليلة السعرات الحرارية والدهون المشبعة ما يجعلها خيارًا صحيًا لصحة القلب وللحفاظ على وزن صحي.


- تعزيز صحة الضغط الدم: العديد من الفواكه والخضروات غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن يعتبر مهمًا للحفاظ على ضغط الدم في نطاق طبيعي. تناول كميات مناسبة من البوتاسيوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر أمراض القلب.



المصدر: الامارات نيوز
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