فوائده عديدة.. متى يمكن للأطفال تناول البروكلي؟

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اكتسبت البروكلي شعبية كبيرة منذ أن أصبح الناس على علم بفوائدها الصحية وقيمتها الغذائية. وقد باتت تدخل في العديد من مكونات السلطات والوصفات للأمهات المهتمات بصحة عائلتها وتغذيتها.ويصبح الوقت مناسباً لإضافة البروكلي إلى النظام الغذائي لطفلك وهو في عمر 10 أشهر أو أكثر، وفي ما يلي فوائد البروكلي الصحية والغذائية للأطفال:- تحسن المناعة: توجد كمية جيدة من فيتامين C في البروكلي. وهذا ليس أمرًا بالغ الأهمية فحسب في تقوية اللبنات الأساسية لجهاز المناعة، ولكنه يدعم أيضًا الصحة العامة للطفل، ويبني مقاومة لمحاربة الأمراض الموسمية.- تقوي البصر: يتوفر فيتامين أ في البروكلي بكمية جيدة، فهو يعمل مباشرة بالتزامن مع مزيج البيتا كاروتين على جعل بصر الطفل أفضل وأكثر وضوحًا، ويتم استكمالها أيضًا بفيتامينات ب المعقدة والمعادن مثل الفوسفور، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة البصر وتقويته.- تقلل من فقر الدم: تحتاج المعدة إلى إنتاج حمض يساعد في هضم الطعام بنجاح للأمعاء. إذا لم يتم التحكم في إنتاج الحمض، فإن الحموضة الناتجة يمكن أن تسبب تقرحات في الجزء المعدي من الجسم. في مثل هذه الحالة، يمكن أن يوفر الحساء المصنوع من البروكلي الراحة التي يحتاجها طفلك بشدة من هذه القرح.- غنية بمضادات الأكسدة: مضادات الأكسدة ضرورية لجسم طفلك للحفاظ على توازن صحي لجميع المكونات داخل نفسه. تساعد هذه العناصر أيضًا في إزالة السموم من الجسم والتخلص من أي جذور حرة أيضية، وحماية خلايا وأنسجة الجسم، لذلك يعد البروكلي مليء بمضادات الأكسدة، ويوصى بشدة بإضافته إلى النظام الغذائي لطفلك.- تقلل من الإمساك: يعتبر البروكلي الحل الأسرع لمشاكل الجهاز الهضمي أو الإمساك، بما في ذلك الألياف وتحفيز حركة الأمعاء في نظام طفلك الغذائي، فهي طرق رائعة للعناية بهذه المشكلات. يحتوي البروكلي على الألياف التي تعمل كملين وتساعد على تخفيف الإمساك. فهو يساعد عن طريق امتصاص الرطوبة الزائدة والتخلص من أي شوائب، وتحفيز عملية الهضم، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.