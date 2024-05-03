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صحة

للأمهات.. هذه النصائح مهمة لحماية أذن طفلك من الالتهاب

Lebanon 24
03-05-2024 | 23:00
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يعتبر التهاب الأذن من أكثر الأمراض شيوعًا لدى الأطفال، وخاصةً في السنوات الأولى من حياتهم.
 
 
هذه بعض النصائح المهمة لحماية أذن طفلكِ من الالتهابات:

- النظافة الجيدة: يجب تنظيف أذن الطفل بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة ورقيقة بعد الاستحمام أو عند الحاجة.
- تجنب تعريض الأذن للماء: يجب تجنب دخول الماء إلى أذن طفلك أثناء الاستحمام أو السباحة. يمكن استخدام قطعة قماش نظيفة وجافة لتغطية أذن الطفل أثناء الاستحمام.
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- تجنب التعرض للتلوث: احرصي على تجنب التعرض للغبار والأوساخ والتلوث المحتمل للأذن. يمكن استخدام قبعة أو سماعات الأذن المصممة خصيصًا لحماية الأذن خلال النشاطات في الهواء الطلق.

- الحفاظ على التهوية الجيدة: تأكدي من توفير تهوية جيدة لأذن الطفل. جففي الأذن بلطف بعد الاستحمام باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.


- تجنب الإصابة: اتخذي الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابات في الأذن. استخدمي وسائل حماية الأذن اللازمة عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو عند تعرض الطفل للضوضاء العالية.

- تجنب استخدام الأدوات الحادة: تجنبي استخدام الأدوات الحادة أو قطعة قطنية لتنظيف قناة الأذن. قد تتسبب في الإصابة بالأذن أو تجرح الأنسجة الرقيقة داخلها.
المصدر: الامارات نيوز

صحة

المرأة

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