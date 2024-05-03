للأمهات.. هذه النصائح مهمة لحماية أذن طفلك من الالتهاب

يعتبر التهاب الأذن من أكثر الأمراض شيوعًا لدى الأطفال، وخاصةً في السنوات الأولى من حياتهم.

هذه بعض النصائح المهمة لحماية أذن طفلكِ من الالتهابات:



- النظافة الجيدة: يجب تنظيف أذن الطفل بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة ورقيقة بعد الاستحمام أو عند الحاجة.