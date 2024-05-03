للأمهات.. هذه النصائح مهمة لحماية أذن طفلك من الالتهاب

يعتبر التهاب الأذن من أكثر الأمراض شيوعًا لدى الأطفال، وخاصةً في السنوات الأولى من حياتهم.
هذه بعض النصائح المهمة لحماية أذن طفلكِ من الالتهابات:
- النظافة الجيدة: يجب تنظيف أذن الطفل بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة ورقيقة بعد الاستحمام أو عند الحاجة.
- تجنب تعريض الأذن للماء: يجب تجنب دخول الماء إلى أذن طفلك أثناء الاستحمام أو السباحة. يمكن استخدام قطعة قماش نظيفة وجافة لتغطية أذن الطفل أثناء الاستحمام.
- تجنب التعرض للتلوث: احرصي على تجنب التعرض للغبار والأوساخ والتلوث المحتمل للأذن. يمكن استخدام قبعة أو سماعات الأذن المصممة خصيصًا لحماية الأذن خلال النشاطات في الهواء الطلق.
- الحفاظ على التهوية الجيدة: تأكدي من توفير تهوية جيدة لأذن الطفل. جففي الأذن بلطف بعد الاستحمام باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- تجنب الإصابة: اتخذي الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابات في الأذن. استخدمي وسائل حماية الأذن اللازمة عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو عند تعرض الطفل للضوضاء العالية.
- تجنب استخدام الأدوات الحادة: تجنبي استخدام الأدوات الحادة أو قطعة قطنية لتنظيف قناة الأذن. قد تتسبب في الإصابة بالأذن أو تجرح الأنسجة الرقيقة داخلها.