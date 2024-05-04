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صحة

من بينها طرد السموم.. فوائد صحية لتناول الثوم

Lebanon 24
04-05-2024 | 02:00
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من المُتعارف عليه ان الثوم يُساهم في تعزيز نكهة الأطباق، بالإضافة إلى كونه قوة غذائية غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين B6 والمنغنيز وفيتامين C والسيلينيوم والألياف. ويمكن استخدام الثوم في علاج العديد من الأمراض، إذ يساعد تناوله بانتظام في تحسين مستويات الكوليسترول وبالتالي تعزيز صحة القلب فضلًا عن تقوية المناعة.
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وبحسب ما نشره موقع WIO News، فإن هناك 5 فوائد صحية مثبتة عمليًا لتناول فص ثوم واحد كل ليلة، كما يلي:

جهاز المناعة
يحتوي الثوم على مركبات مثل الأليسين، التي تتميز بخصائص مضادة للميكروبات والتي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من خطر العدوى.

الأمراض المزمنة
يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

مضاد للالتهابات
يحتوي الثوم على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وتخفيف أعراض الحالات الالتهابية.

طرد السموم
يمكن أن يدعم الثوم عملية طرد السموم الطبيعية في الجسم عن طريق المساعدة في التخلص من السموم والمعادن الثقيلة، وبالتالي تعزيز الصحة العامة.

تحسين نوعية النوم
يعتقد بعض الخبراء أن تناول الثوم الخام ليلاً ربما يساعد في تحسين نوعية النوم بسبب آثاره المهدئة والمريحة على الجسم. (العربية)

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