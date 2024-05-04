حتى لا تغرق في عرقك.. امنع تناول هذه الأطعمة

يعانى بعض الأشخاص من كثرة التعرق وهذا الأمر يكون مزعجًا للغاية بالنسبة لهم، وقد لا يجدون مبررًا لذلك، ويوضح تقرير موقع "Food-tv"، السبب وراء كثرة التعرق لدى بعض الأشخاص والذى قد يكون سببه فى كثير من الأحيان النظام الغذائى الذى يتبعه، مشيرًا إلى أن هناك أطعمة ومشروبات قد تزيد من حدة العرق.

فيما يلى.. أطعمة ومشروبات يمكن أن تسبب التعرق الزائد

القهوة

القهوة تحتوى على الكافيين، الذى ينشط بدوره الغدد الكظرية، التى تخفز التعرق فى أماكن اليدين والقدمين وتحت الإبطين، وفى هذه الحالة وبالنسبة لعشاق القهوة، فإن الاعتدال فى تناولها هو المفتاح خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة التعرق.

الطعام الحار

الأطعمة الحارة يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، تمامًا مثل أى شكل آخر من أشكال الحرارة، مما يسبب زيادة التعرق، لذلك من الأفضل منعها أو التقليل منها خاصة فى شهور الصيف الحارة.

النظام الغذائى الغنى بالسكر

قد يبدو الانغماس في وليمة سكرية أمرًا ممتعًا في الوقت الحالي، ولكن احذر، فقد يجعلك تشعر بالتعرق أكثر قليلاً من المعتاد. وفقًا لموقع WebMD، فإن تناول وجبة تحتوى على نسبة عالية من السكر يمكن أن يتسبب فى زيادة نشاط الجسم، مما ينتج عنه زيادة فى الأنسولين، ويمكن أن يؤدى هذا الارتفاع المفاجئ فى الأنسولين إلى انخفاض مستويات السكر فى الدم، وهى حالة تعرف باسم نقص السكر فى الدم التفاعلى وأحد علاماته هو التعرق الزائد.

المشروبات الغازية والمنعشة التى يستمتع بها الكثيرون فى يوم صيفى حارن وعلى الرغم من أنه قد يروى عطشك، ولكن يمكن أن تساهم المشروبات الغازية، وخاصة تلك المحملة بالسكر، فى إحداث تقلبات مستويات السكر فى الدم، مما قد يؤدى إلى التعرق.

( اليوم السابع)