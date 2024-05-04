احذر تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

تناول عصير الفاكهة على معدة فارغة يمكن أن يكون ضارًا بالصحة فقد يسبب ارتفاعا مفاجئًا فى مستويات السكر فى الدم لأنه يفتقر إلى الألياف، كما أنه قد يزيد لدينا من الإحساس بالجوع ويخلق لدينا شعور الشراهة فى تناول الطعام، ويوضح تقرير موقع "Healthline" الأضرار الصحية الناجمة عن شرب العصائر فى الصباح على معدة فارغة.

فيما يلى أضرار شرب العصائر على معدة فارغة

ارتفاع نسبة السكر فى الدم، بسبب افتقار العصائر للألياف مما يؤدى إلى زيادة سريعة فى مستويات السكر فى الدم، كما أنه يحتوى على كمية عالية من السكر.

زيادة الشعور بالجوع، حيث يؤدى المحتوى العالى من السكر فى عصير الفاكهة إلى ارتفاع مفاجئ فى مستويات السكر فى الدم، ويليه انخفاض سريع، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة.

يضر بصحة الأسنان، حيث أن تناول العصير على معدة فارغة فى الصباح يمكن أن يسبب تآكل المينا، وهى الطبقة الخارجية الواقية للأسنان، مما يصيبها بالتسوس والحساسية نظرًا لزيادة مستويات الحمض فى بعض أنواع العصائر.

مشاكل الجهاز الهضمى، نظرًا لأن العصائر خالية من الألياف التى تلعب دورًا حاسمًا فىى عملية الهضم عن طريق تسهيل حركة الطعام عبر الأمعاء، ومنع الإمساك.

لماذا من الأفضل تناول العصائر مع الوجبات؟

التحكم فى مستويات السكر فى الدم وتقليل آلام الجوع عند تناوله مع وجبة الطعام، حيث أنه يعزز امتصاص العناصر الغذائية عند تناوله مع الطعام.

الوقاية من نقص العناصر الغذائية عن طريق جعل العصير جزءًا من نظامك الغذائى.

تحسين مذاق الطعام عند تناوله مع العصير، مما يعزز الصحة العامة والاستمتاع بالوجبات.

( اليوم السابع)