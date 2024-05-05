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صحة
نتيجة رائعة لزيادة مستوى لياقة القلب.. ماذا كشف بحثٌ جديد؟
Lebanon 24
05-05-2024
|
02:00
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توصل بحث جديد موسع إلى أن زيادة مستوى لياقة القلب التنفسية ستقلل خطر الوفاة بنسبة 20% تقريباً.
واللياقة القلبية التنفسية هي قدرة الجهازين القلبي والتنفسي على أخذ الأكسجين من الهواء الخارجي ونقله بواسطة الدم، واستخلاصه من قبل الخلايا، خاصة العضلات، لإنتاج الطاقة.
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وتحث هذه النتائج، التي توصل إليها باحثون في جامعة ساوث أستراليا، على ممارسة تمارين الأيروبك، مثل الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة أو المشي السريع بانتظام.
ووفق موقع "ساينس دايلي"، فقد وجد البحث أنه مقابل زيادة لياقة القلب ينخفض خطر الوفاة بين 11 و17%، وخطر الإصابة بأمراض القلب بـ18%.
وتألفت هذه الدراسة من 26 مراجعة منهجية، مع تحليل بيانات أكثر من 20.9 مليون شخص من 199 دراسة، وهي الدراسة الأولى التي تجمع جميع الأدلة العلمية التي بحثت في العلاقة المحتملة بين اللياقة القلبية التنفسية والنتائج الصحية بين البالغين.
وأظهرت نتائج البحث أن اللياقة القلبية التنفسية الطويلة ترتبط بقوة وبشكل مستمر بجميع أنواع الوفاة المبكرة والأمراض العرضية، مثل قصور القلب والاكتئاب والسكري والخرف وحتى السرطان.
ولفت الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من اللياقة القلبية التنفسية أكثر عرضة للوفاة المبكرة أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب في وقت لاحق من الحياة.
(الجزيرة نت)
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