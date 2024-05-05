ما هي أسباب الرغبة الشديدة في تناول الجعة؟

يمتنع الكثيرون عن تناول أي نوع من المشروبات الكحولية، باستثناء الجعة، التي لا يمكنهم ببساطة رفضها، ولكن غالبا ما ترتبط هذه الرغبة بنقص الفيتامينات والمواد المغذية في جسم الإنسان.

وتشير الدكتورة مارغاريتا كورولوفا خبيرة التغذية الروسية إلى أن الجعة تحتوي على مجموعة فيتامينات В وفيتامينات A وD وК وألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء وكذلك السيليكون. وبالإضافة إلى ذلك تحتوي الجعة على الجنجل الذي يساعد على الاسترخاء وفي نفس الوقت ينشط.



ووفقا لها، يعتقد الكثيرون أن هذه التركيبة مفيدة وتساعد على تحسين حالتهم الصحية.



ولكن، الإفراط في تناول الجعة يلحق الضرر بالصحة ويسبب الإدمان، حيث يبدأ الشخص بزيادة الكمية التي يتناولها تدريجيا، ما يلحق ضررا كبيرا بالجهاز الهضمي، لأن الجعة تعزز عملية التخمر وتكثر من البكتيريا المرضية، ما يؤدي بالتالي إلى إضعاف منظومة المناعة ويوقف عملية إنتاج مجموعة فيتامينات В في الجسم.



وبالإضافة إلى ذلك، الجعة مدر قوي للبول، ما يلغي فوائدها المفيدة. كما أن الإفراط في تناول الجعة يؤدي إلى ضعف الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية وسوء حالة الحيوانات المنوية وكذلك تراكم الدهون في منطقة البطن. (روسيا اليوم)