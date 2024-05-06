Advertisement

صحة

كيف تعزز نمو الشعر الصحي؟

Lebanon 24
06-05-2024 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1195961-638505807592463532.png
Doc-P-1195961-638505807592463532.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحدث تساقط الشعر نتيجة عدد كبير من العوامل، بدءا من المشكلات الهرمونية وقصور الغدة الدرقية إلى أمراض المناعة الذاتية أو الحالات الجلدية.
وأوضح الدكتور الشهير، أمير خان، لمتابعيه على "إنستغرام"، أنه يمكن تعزيز نمو الشعر من خلال الغذاء اليومي، وقال: "تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن قد يساعد في تعزيز نمو الشعر".
Advertisement
وينصح خان بتناول البيض، الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين المفيد للشعر، وما يسمى البيوتين الضروري لبروتين الشعر والكيراتين.


وأشاد أيضا بالبيض لاحتوائه على الزنك (0.53 ملغ في بيضة كبيرة مسلوقة) والسيلينيوم، الذي "يدعم نمو الشعر الصحي".
ويوصي بإضافة التوت إلى النظام الغذائي، قائلا: "يحتوي التوت على فيتامين C اللازم لإنتاج الكولاجين الذي يمكن أن يقوي الشعر، والكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الشعر من التلف".
ويدعو كذلك إلى تناول الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل الكرنب والبروكلي، لأنها تحتوي على حمض الفوليك والحديد وفيتامين A وفيتامين C.
 
كما أشاد بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي توجد غالبا في الأسماك، بما في ذلك سمك السلمون، وكذلك الجوز وبذور الكتان. وأوضح أن "المكسرات والبذور تحتوي أيضا على فيتامين E الذي يعتقد أنه مضاد للأكسدة صحي للشعر".
يذكر أن الإنسان يفقد حوالي 50 إلى 100 شعرة يوميا. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة تحذيرية لحالة طبية مثل نقص الحديد. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:37 | 2024-05-06
00:38 | 2024-05-06
23:00 | 2024-05-05
16:00 | 2024-05-05
15:06 | 2024-05-05
14:18 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24